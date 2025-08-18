Rohkem infot SHRUB

Shrub hind(SHRUB)

1 SHRUB/USD reaalajas hind:

$0.004676
$0.004676
-0.51%1D
USD
Shrub (SHRUB) reaalajas hinnagraafik
Shrub (SHRUB) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0044
$ 0.0044
24 h madal
$ 0.005151
$ 0.005151
24 h kõrge

$ 0.0044
$ 0.0044

$ 0.005151
$ 0.005151

$ 0.2606155684802048
$ 0.2606155684802048

$ 0.000030584147025306
$ 0.000030584147025306

0.00%

-0.51%

+15.85%

+15.85%

Shrub (SHRUB) reaalajas hind on $ 0.004676. Viimase 24 tunni jooksul SHRUB kaubeldud madalaim $ 0.0044 ja kõrgeim $ 0.005151 näitab aktiivset turu volatiivsust. SHRUBkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.2606155684802048 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000030584147025306.

Lüliajalise tootluse osas on SHRUB muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, -0.51% 24 tunni vältel +15.85% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Shrub (SHRUB) – turuteave

No.1487

$ 4.41M
$ 4.41M

$ 5.56K
$ 5.56K

$ 4.68M
$ 4.68M

942.18M
942.18M

1,000,000,000
1,000,000,000

950,000,000
950,000,000

94.21%

ETH

Shrub praegune turukapitalisatsioon on $ 4.41M $ 5.56K 24 tunnise kauplemismahuga. SHRUB ringlev varu on 942.18M, mille koguvaru on 950000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 4.68M.

Shrub (SHRUB) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Shrub tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00002397-0.51%
30 päeva$ -0.000287-5.79%
60 päeva$ +0.001376+41.69%
90 päeva$ -0.002182-31.82%
Shrub Hinnamuutus täna

Täna registreeris SHRUB muutuse $ -0.00002397 (-0.51%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Shrub 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000287 (-5.79%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Shrub 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus SHRUB $ +0.001376 (+41.69%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Shrub 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.002182 (-31.82%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Shrub (SHRUB) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Shrub hinnaajaloo lehte.

Mis on Shrub (SHRUB)

Shrub is a community-managed project representing Elon's pet hedgehog. Aiming to become the world's most viral meme.

Shrub on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Shrub investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida SHRUB panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Shrub kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Shrub ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Shrub hinna ennustus (USD)

Kui palju on Shrub (SHRUB) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Shrub (SHRUB) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Shrub nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Shrub hinna ennustust kohe!

Shrub (SHRUB) tokenoomika

Shrub (SHRUB) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SHRUB tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Shrub (SHRUB) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Shrub osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Shrub osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

SHRUB kohalike valuutade suhtes

1 Shrub(SHRUB)/VND
123.04894
1 Shrub(SHRUB)/AUD
A$0.00710752
1 Shrub(SHRUB)/GBP
0.00341348
1 Shrub(SHRUB)/EUR
0.0039746
1 Shrub(SHRUB)/USD
$0.004676
1 Shrub(SHRUB)/MYR
RM0.01968596
1 Shrub(SHRUB)/TRY
0.19073404
1 Shrub(SHRUB)/JPY
¥0.687372
1 Shrub(SHRUB)/ARS
ARS$6.06481876
1 Shrub(SHRUB)/RUB
0.37272396
1 Shrub(SHRUB)/INR
0.40919676
1 Shrub(SHRUB)/IDR
Rp75.41934428
1 Shrub(SHRUB)/KRW
6.49440288
1 Shrub(SHRUB)/PHP
0.2644278
1 Shrub(SHRUB)/EGP
￡E.0.22566376
1 Shrub(SHRUB)/BRL
R$0.0252504
1 Shrub(SHRUB)/CAD
C$0.00645288
1 Shrub(SHRUB)/BDT
0.56785344
1 Shrub(SHRUB)/NGN
7.17176824
1 Shrub(SHRUB)/UAH
0.19269796
1 Shrub(SHRUB)/VES
Bs0.63126
1 Shrub(SHRUB)/CLP
$4.507664
1 Shrub(SHRUB)/PKR
Rs1.32461728
1 Shrub(SHRUB)/KZT
2.53163316
1 Shrub(SHRUB)/THB
฿0.1510348
1 Shrub(SHRUB)/TWD
NT$0.14042028
1 Shrub(SHRUB)/AED
د.إ0.01716092
1 Shrub(SHRUB)/CHF
Fr0.0037408
1 Shrub(SHRUB)/HKD
HK$0.03656632
1 Shrub(SHRUB)/AMD
֏1.78744776
1 Shrub(SHRUB)/MAD
.د.م0.04203724
1 Shrub(SHRUB)/MXN
$0.08823612
1 Shrub(SHRUB)/PLN
0.01702064
1 Shrub(SHRUB)/RON
лв0.02020032
1 Shrub(SHRUB)/SEK
kr0.0446558
1 Shrub(SHRUB)/BGN
лв0.00780892
1 Shrub(SHRUB)/HUF
Ft1.5786176
1 Shrub(SHRUB)/CZK
0.0977284
1 Shrub(SHRUB)/KWD
د.ك0.00142618
1 Shrub(SHRUB)/ILS
0.01575812
1 Shrub(SHRUB)/NOK
kr0.04764844
1 Shrub(SHRUB)/NZD
$0.00785568

Shrub ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Shrub võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse Shrub ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Shrub kohta

Kui palju on Shrub (SHRUB) tänapäeval väärt?
Reaalajas SHRUB hind USD on 0.004676 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SHRUB/USD hind?
Praegune hind SHRUB/USD on $ 0.004676. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Shrub turukapitalisatsioon?
SHRUB turukapitalisatsioon on $ 4.41M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SHRUB ringlev varu?
SHRUB ringlev varu on 942.18M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SHRUB (ATH) hind?
SHRUB saavutab ATH hinna summas 0.2606155684802048 USD.
Mis oli kõigi aegade SHRUB madalaim (ATL) hind?
SHRUB nägi ATL hinda summas 0.000030584147025306 USD.
Milline on SHRUB kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SHRUB kauplemismaht on $ 5.56K USD.
Kas SHRUB sel aastal kõrgemale ka suundub?
SHRUB võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SHRUB hinna ennustust.
Shrub (SHRUB) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

SHRUB/USD kalkulaator

Summa

SHRUB
SHRUB
USD
USD

1 SHRUB = 0.004676 USD

Kauplemine: SHRUB

SHRUBUSDT
$0.004676
$0.004676
-0.51%

