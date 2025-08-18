SHROOMY (SHROOMY) reaalajas hind on $ 0.001962. Viimase 24 tunni jooksul SHROOMY kaubeldud madalaim $ 0.001845 ja kõrgeim $ 0.002124 näitab aktiivset turu volatiivsust. SHROOMYkõigi aegade kõrgeim hind on -- ja kõigi aegade madalaim hind on --.
Lüliajalise tootluse osas on SHROOMY muutunud -5.50% viimase tunni jooksul, -2.19% 24 tunni vältel -13.23% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
SHROOMY (SHROOMY) – turuteave
--
----
$ 49.19K
$ 49.19K$ 49.19K
$ 1.82M
$ 1.82M$ 1.82M
--
----
927,908,200
927,908,200 927,908,200
INK
SHROOMY praegune turukapitalisatsioon on --$ 49.19K 24 tunnise kauplemismahuga. SHROOMY ringlev varu on --, mille koguvaru on 927908200. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
SHROOMY (SHROOMY) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse SHROOMY tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.00004393
-2.19%
30 päeva
$ -0.000515
-20.80%
60 päeva
$ -0.000165
-7.76%
90 päeva
$ +0.000818
+71.50%
SHROOMY Hinnamuutus täna
Täna registreeris SHROOMY muutuse $ -0.00004393 (-2.19%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
SHROOMY 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000515 (-20.80%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
SHROOMY 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus SHROOMY $ -0.000165 (-7.76%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
SHROOMY 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.000818 (+71.50%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada SHROOMY (SHROOMY) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
The Shroomy Project draws its inspiration from the majestic kingdom of fungi and the paradigm-shifting power of crypto. SHROOMY the token has found its home on Kraken’s new Superchain L2 called Ink, where it seeks to cultivate a thriving community of purpose-driven mushroom lovers. SHROOMY itself is a simple ERC-20 token with no taxes or unusual functions. With plenty of AI and GameFi integration already in place, you can learn all about mycology while having fun with the growing community.
SHROOMY on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie SHROOMY investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida SHROOMY panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse SHROOMY kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie SHROOMY ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
SHROOMY hinna ennustus (USD)
Kui palju on SHROOMY (SHROOMY) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie SHROOMY (SHROOMY) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida SHROOMY nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
SHROOMY (SHROOMY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SHROOMY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
SHROOMY (SHROOMY) ostujuhend
Kas otsite, kuidas SHROOMY osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust SHROOMY osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.