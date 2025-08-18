Mis on SHROOMY (SHROOMY)

The Shroomy Project draws its inspiration from the majestic kingdom of fungi and the paradigm-shifting power of crypto. SHROOMY the token has found its home on Kraken’s new Superchain L2 called Ink, where it seeks to cultivate a thriving community of purpose-driven mushroom lovers. SHROOMY itself is a simple ERC-20 token with no taxes or unusual functions. With plenty of AI and GameFi integration already in place, you can learn all about mycology while having fun with the growing community.

SHROOMY (SHROOMY) tokenoomika

SHROOMY (SHROOMY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SHROOMY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

SHROOMY ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest SHROOMY võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Milline on SHROOMY turukapitalisatsioon? SHROOMY turukapitalisatsioon on -- USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on SHROOMY ringlev varu? SHROOMY ringlev varu on -- USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim SHROOMY (ATH) hind? SHROOMY saavutab ATH hinna summas -- USD . Mis oli kõigi aegade SHROOMY madalaim (ATL) hind? SHROOMY nägi ATL hinda summas -- USD .

