Mars Battle (SHOOT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Mars Battle (SHOOT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.

Mars Battle (SHOOT) teave Mars Battle is a third-person shooter game with player-built structures and destructible environments. Mars Battle is a high-octane arena shooter with a twist as players compete against each other inside vast Martian facilities or on the surface of the Red Planet. Ametlik veebisait: https://www.mars4.me/mars-battle Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0xbc61e13ca6830fc7f035fd0e90a01cd08be6dcaa Ostke SHOOT kohe!

Mars Battle (SHOOT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Mars Battle (SHOOT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 17.52K Koguvaru: $ 1.00B Ringlev varu: $ 91.73M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 191.00K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.032 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000099944126035267 Praegune hind: $ 0.000191 Lisateave Mars Battle (SHOOT) hinna kohta

Mars Battle (SHOOT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Mars Battle (SHOOT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SHOOT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SHOOT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SHOOT tokeni tokenoomikat, avastage SHOOT tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust SHOOT Kas olete huvitatud Mars Battle (SHOOT) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid SHOOT ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas SHOOT MEXC-ist osta!

Mars Battle (SHOOT) hinna ajalugu SHOOT hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage SHOOT hinna ajalugu kohe!

SHOOT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SHOOT võiks suunduda? Meie SHOOT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SHOOT tokeni hinna ennustust kohe!

