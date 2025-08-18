Mars Battle (SHOOT) reaalajas hind on $ 0.000194. Viimase 24 tunni jooksul SHOOT kaubeldud madalaim $ 0.0001914 ja kõrgeim $ 0.0001974 näitab aktiivset turu volatiivsust. SHOOTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.028361124724716993 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000099944126035267.
Lüliajalise tootluse osas on SHOOT muutunud -0.11% viimase tunni jooksul, -0.05% 24 tunni vältel +1.25% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Mars Battle (SHOOT) – turuteave
No.3178
$ 17.80K
$ 17.80K
$ 47.86K
$ 47.86K
$ 194.00K
$ 194.00K
91.73M
91.73M
1,000,000,000
1,000,000,000
ETH
Mars Battle praegune turukapitalisatsioon on $ 17.80K$ 47.86K 24 tunnise kauplemismahuga. SHOOT ringlev varu on 91.73M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Mars Battle (SHOOT) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Mars Battle tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.000000097
-0.05%
30 päeva
$ +0.0000104
+5.66%
60 päeva
$ +0.0000308
+18.87%
90 päeva
$ +0.000022
+12.79%
Mars Battle Hinnamuutus täna
Täna registreeris SHOOT muutuse $ -0.000000097 (-0.05%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Mars Battle 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0000104 (+5.66%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Mars Battle 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus SHOOT $ +0.0000308 (+18.87%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Mars Battle 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.000022 (+12.79%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Mars Battle (SHOOT) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Mars Battle is a third-person shooter game with player-built structures and destructible environments. Mars Battle is a high-octane arena shooter with a twist as players compete against each other inside vast Martian facilities or on the surface of the Red Planet.
Mars Battle on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Mars Battle investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida SHOOT panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Mars Battle kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Mars Battle ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Mars Battle hinna ennustus (USD)
Kui palju on Mars Battle (SHOOT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Mars Battle (SHOOT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Mars Battle nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Mars Battle (SHOOT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SHOOT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Mars Battle (SHOOT) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Mars Battle osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Mars Battle osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
