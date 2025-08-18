Rohkem infot SHOOT

SHOOT Hinnainfo

SHOOT Ametlik veebisait

SHOOT Tokenoomika

SHOOT Hinnaprognoos

SHOOT Ajalugu

SHOOT – ostujuhend

SHOOT-usaldusraha valuutakonverter

SHOOT Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Mars Battle logo

Mars Battle hind(SHOOT)

1 SHOOT/USD reaalajas hind:

$0.000194
$0.000194$0.000194
-0.05%1D
USD
Mars Battle (SHOOT) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 05:24:22 (UTC+8)

Mars Battle (SHOOT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0001914
$ 0.0001914$ 0.0001914
24 h madal
$ 0.0001974
$ 0.0001974$ 0.0001974
24 h kõrge

$ 0.0001914
$ 0.0001914$ 0.0001914

$ 0.0001974
$ 0.0001974$ 0.0001974

$ 0.028361124724716993
$ 0.028361124724716993$ 0.028361124724716993

$ 0.000099944126035267
$ 0.000099944126035267$ 0.000099944126035267

-0.11%

-0.05%

+1.25%

+1.25%

Mars Battle (SHOOT) reaalajas hind on $ 0.000194. Viimase 24 tunni jooksul SHOOT kaubeldud madalaim $ 0.0001914 ja kõrgeim $ 0.0001974 näitab aktiivset turu volatiivsust. SHOOTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.028361124724716993 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000099944126035267.

Lüliajalise tootluse osas on SHOOT muutunud -0.11% viimase tunni jooksul, -0.05% 24 tunni vältel +1.25% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Mars Battle (SHOOT) – turuteave

No.3178

$ 17.80K
$ 17.80K$ 17.80K

$ 47.86K
$ 47.86K$ 47.86K

$ 194.00K
$ 194.00K$ 194.00K

91.73M
91.73M 91.73M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

ETH

Mars Battle praegune turukapitalisatsioon on $ 17.80K $ 47.86K 24 tunnise kauplemismahuga. SHOOT ringlev varu on 91.73M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Mars Battle (SHOOT) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Mars Battle tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000000097-0.05%
30 päeva$ +0.0000104+5.66%
60 päeva$ +0.0000308+18.87%
90 päeva$ +0.000022+12.79%
Mars Battle Hinnamuutus täna

Täna registreeris SHOOT muutuse $ -0.000000097 (-0.05%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Mars Battle 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0000104 (+5.66%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Mars Battle 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus SHOOT $ +0.0000308 (+18.87%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Mars Battle 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.000022 (+12.79%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Mars Battle (SHOOT) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Mars Battle hinnaajaloo lehte.

Mis on Mars Battle (SHOOT)

Mars Battle is a third-person shooter game with player-built structures and destructible environments. Mars Battle is a high-octane arena shooter with a twist as players compete against each other inside vast Martian facilities or on the surface of the Red Planet.

Mars Battle on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Mars Battle investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida SHOOT panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Mars Battle kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Mars Battle ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Mars Battle hinna ennustus (USD)

Kui palju on Mars Battle (SHOOT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Mars Battle (SHOOT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Mars Battle nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Mars Battle hinna ennustust kohe!

Mars Battle (SHOOT) tokenoomika

Mars Battle (SHOOT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SHOOT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Mars Battle (SHOOT) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Mars Battle osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Mars Battle osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

SHOOT kohalike valuutade suhtes

1 Mars Battle(SHOOT)/VND
5.10511
1 Mars Battle(SHOOT)/AUD
A$0.00029682
1 Mars Battle(SHOOT)/GBP
0.00014162
1 Mars Battle(SHOOT)/EUR
0.0001649
1 Mars Battle(SHOOT)/USD
$0.000194
1 Mars Battle(SHOOT)/MYR
RM0.00081674
1 Mars Battle(SHOOT)/TRY
0.0079249
1 Mars Battle(SHOOT)/JPY
¥0.028518
1 Mars Battle(SHOOT)/ARS
ARS$0.25129402
1 Mars Battle(SHOOT)/RUB
0.01545404
1 Mars Battle(SHOOT)/INR
0.01697694
1 Mars Battle(SHOOT)/IDR
Rp3.12903182
1 Mars Battle(SHOOT)/KRW
0.26944272
1 Mars Battle(SHOOT)/PHP
0.01101532
1 Mars Battle(SHOOT)/EGP
￡E.0.00935274
1 Mars Battle(SHOOT)/BRL
R$0.0010476
1 Mars Battle(SHOOT)/CAD
C$0.00026772
1 Mars Battle(SHOOT)/BDT
0.02353414
1 Mars Battle(SHOOT)/NGN
0.29708966
1 Mars Battle(SHOOT)/UAH
0.00799474
1 Mars Battle(SHOOT)/VES
Bs0.02619
1 Mars Battle(SHOOT)/CLP
$0.186628
1 Mars Battle(SHOOT)/PKR
Rs0.05490976
1 Mars Battle(SHOOT)/KZT
0.10492102
1 Mars Battle(SHOOT)/THB
฿0.0062759
1 Mars Battle(SHOOT)/TWD
NT$0.00582582
1 Mars Battle(SHOOT)/AED
د.إ0.00071198
1 Mars Battle(SHOOT)/CHF
Fr0.0001552
1 Mars Battle(SHOOT)/HKD
HK$0.00151708
1 Mars Battle(SHOOT)/AMD
֏0.0741856
1 Mars Battle(SHOOT)/MAD
.د.م0.00174406
1 Mars Battle(SHOOT)/MXN
$0.00362974
1 Mars Battle(SHOOT)/PLN
0.00070422
1 Mars Battle(SHOOT)/RON
лв0.00083808
1 Mars Battle(SHOOT)/SEK
kr0.00185076
1 Mars Battle(SHOOT)/BGN
лв0.00032398
1 Mars Battle(SHOOT)/HUF
Ft0.06547306
1 Mars Battle(SHOOT)/CZK
0.0040546
1 Mars Battle(SHOOT)/KWD
د.ك0.000058976
1 Mars Battle(SHOOT)/ILS
0.00065378
1 Mars Battle(SHOOT)/NOK
kr0.00197104
1 Mars Battle(SHOOT)/NZD
$0.00032592

Mars Battle ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Mars Battle võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse Mars Battle ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Mars Battle kohta

Kui palju on Mars Battle (SHOOT) tänapäeval väärt?
Reaalajas SHOOT hind USD on 0.000194 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SHOOT/USD hind?
Praegune hind SHOOT/USD on $ 0.000194. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Mars Battle turukapitalisatsioon?
SHOOT turukapitalisatsioon on $ 17.80K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SHOOT ringlev varu?
SHOOT ringlev varu on 91.73M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SHOOT (ATH) hind?
SHOOT saavutab ATH hinna summas 0.028361124724716993 USD.
Mis oli kõigi aegade SHOOT madalaim (ATL) hind?
SHOOT nägi ATL hinda summas 0.000099944126035267 USD.
Milline on SHOOT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SHOOT kauplemismaht on $ 47.86K USD.
Kas SHOOT sel aastal kõrgemale ka suundub?
SHOOT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SHOOT hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 05:24:22 (UTC+8)

Mars Battle (SHOOT) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

SHOOT/USD kalkulaator

Summa

SHOOT
SHOOT
USD
USD

1 SHOOT = 0.000194 USD

Kauplemine: SHOOT

SHOOTUSDT
$0.000194
$0.000194$0.000194
-0.05%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu