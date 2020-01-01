Shiro Neko (SHIRO) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Shiro Neko (SHIRO) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Shiro Neko (SHIRO) teave Shiro Neko, “White Cat” in Japanese, is embarking on a journey to prove himself in the crypto sphere. Under the mentorship of the legendary Shiba Inu, Shiro learns the ways of blockchain, striving to build his own legacy with $SHIRO. Ametlik veebisait: https://www.shironeko.gg/ Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0xb0AC2b5a73da0e67A8e5489Ba922B3f8d582e058 Ostke SHIRO kohe!

Shiro Neko (SHIRO) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Shiro Neko (SHIRO) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 3.15M $ 3.15M $ 3.15M Koguvaru: $ 767.76T $ 767.76T $ 767.76T Ringlev varu: $ 415.28T $ 415.28T $ 415.28T FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 7.59M $ 7.59M $ 7.59M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.0000009666 $ 0.0000009666 $ 0.0000009666 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000000000527740699 $ 0.000000000527740699 $ 0.000000000527740699 Praegune hind: $ 0.000000007588 $ 0.000000007588 $ 0.000000007588 Lisateave Shiro Neko (SHIRO) hinna kohta

Shiro Neko (SHIRO) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Shiro Neko (SHIRO) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SHIRO tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SHIRO tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SHIRO tokeni tokenoomikat, avastage SHIRO tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust SHIRO Kas olete huvitatud Shiro Neko (SHIRO) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid SHIRO ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas SHIRO MEXC-ist osta!

Shiro Neko (SHIRO) hinna ajalugu SHIRO hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage SHIRO hinna ajalugu kohe!

SHIRO – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SHIRO võiks suunduda? Meie SHIRO hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SHIRO tokeni hinna ennustust kohe!

