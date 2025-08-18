Shiro Neko (SHIRO) reaalajas hind on $ 0.000000009577. Viimase 24 tunni jooksul SHIRO kaubeldud madalaim $ 0.000000008565 ja kõrgeim $ 0.00000001016 näitab aktiivset turu volatiivsust. SHIROkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.000000903797352871 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000000000527740699.
Lüliajalise tootluse osas on SHIRO muutunud -1.63% viimase tunni jooksul, -0.89% 24 tunni vältel +26.71% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Shiro Neko (SHIRO) – turuteave
No.1513
$ 3.98M
$ 65.53K
$ 9.58M
415.28T
1,000,000,000,000,000
767,760,747,215,196
41.52%
ETH
Shiro Neko praegune turukapitalisatsioon on $ 3.98M$ 65.53K 24 tunnise kauplemismahuga. SHIRO ringlev varu on 415.28T, mille koguvaru on 767760747215196. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 9.58M.
Shiro Neko (SHIRO) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Shiro Neko tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.00000000008698
-0.89%
30 päeva
$ +0.000000003811
+66.09%
60 päeva
$ +0.000000003864
+67.63%
90 päeva
$ -0.000000006657
-41.01%
Shiro Neko Hinnamuutus täna
Täna registreeris SHIRO muutuse $ -0.00000000008698 (-0.89%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Shiro Neko 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.000000003811 (+66.09%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Shiro Neko 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus SHIRO $ +0.000000003864 (+67.63%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Shiro Neko 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.000000006657 (-41.01%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Shiro Neko (SHIRO) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Shiro Neko, “White Cat” in Japanese, is embarking on a journey to prove himself in the crypto sphere. Under the mentorship of the legendary Shiba Inu, Shiro learns the ways of blockchain, striving to build his own legacy with $SHIRO.
Shiro Neko on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Shiro Neko investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida SHIRO panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Shiro Neko kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Shiro Neko ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Shiro Neko hinna ennustus (USD)
Kui palju on Shiro Neko (SHIRO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Shiro Neko (SHIRO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Shiro Neko nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Shiro Neko (SHIRO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SHIRO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Shiro Neko (SHIRO) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Shiro Neko osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Shiro Neko osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.