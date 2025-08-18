Mis on Shiro Neko (SHIRO)

Shiro Neko, “White Cat” in Japanese, is embarking on a journey to prove himself in the crypto sphere. Under the mentorship of the legendary Shiba Inu, Shiro learns the ways of blockchain, striving to build his own legacy with $SHIRO.

Shiro Neko (SHIRO) tokenoomika

Shiro Neko (SHIRO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SHIRO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

SHIRO kohalike valuutade suhtes

Shiro Neko ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Shiro Neko võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Shiro Neko kohta Kui palju on Shiro Neko (SHIRO) tänapäeval väärt? Reaalajas SHIRO hind USD on 0.000000009577 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune SHIRO/USD hind? $ 0.000000009577 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind SHIRO/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Shiro Neko turukapitalisatsioon? SHIRO turukapitalisatsioon on $ 3.98M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on SHIRO ringlev varu? SHIRO ringlev varu on 415.28T USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim SHIRO (ATH) hind? SHIRO saavutab ATH hinna summas 0.000000903797352871 USD . Mis oli kõigi aegade SHIRO madalaim (ATL) hind? SHIRO nägi ATL hinda summas 0.000000000527740699 USD . Milline on SHIRO kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine SHIRO kauplemismaht on $ 65.53K USD . Kas SHIRO sel aastal kõrgemale ka suundub? SHIRO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SHIRO hinna ennustust

