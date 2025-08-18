Rohkem infot SHIRO

SHIRO Hinnainfo

SHIRO Ametlik veebisait

SHIRO Tokenoomika

SHIRO Hinnaprognoos

SHIRO Ajalugu

SHIRO – ostujuhend

SHIRO-usaldusraha valuutakonverter

SHIRO Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Shiro Neko logo

Shiro Neko hind(SHIRO)

1 SHIRO/USD reaalajas hind:

$0.000000009577
$0.000000009577$0.000000009577
-0.90%1D
USD
Shiro Neko (SHIRO) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 00:45:32 (UTC+8)

Shiro Neko (SHIRO) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.000000008565
$ 0.000000008565$ 0.000000008565
24 h madal
$ 0.00000001016
$ 0.00000001016$ 0.00000001016
24 h kõrge

$ 0.000000008565
$ 0.000000008565$ 0.000000008565

$ 0.00000001016
$ 0.00000001016$ 0.00000001016

$ 0.000000903797352871
$ 0.000000903797352871$ 0.000000903797352871

$ 0.000000000527740699
$ 0.000000000527740699$ 0.000000000527740699

-1.63%

-0.89%

+26.71%

+26.71%

Shiro Neko (SHIRO) reaalajas hind on $ 0.000000009577. Viimase 24 tunni jooksul SHIRO kaubeldud madalaim $ 0.000000008565 ja kõrgeim $ 0.00000001016 näitab aktiivset turu volatiivsust. SHIROkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.000000903797352871 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000000000527740699.

Lüliajalise tootluse osas on SHIRO muutunud -1.63% viimase tunni jooksul, -0.89% 24 tunni vältel +26.71% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Shiro Neko (SHIRO) – turuteave

No.1513

$ 3.98M
$ 3.98M$ 3.98M

$ 65.53K
$ 65.53K$ 65.53K

$ 9.58M
$ 9.58M$ 9.58M

415.28T
415.28T 415.28T

1,000,000,000,000,000
1,000,000,000,000,000 1,000,000,000,000,000

767,760,747,215,196
767,760,747,215,196 767,760,747,215,196

41.52%

ETH

Shiro Neko praegune turukapitalisatsioon on $ 3.98M $ 65.53K 24 tunnise kauplemismahuga. SHIRO ringlev varu on 415.28T, mille koguvaru on 767760747215196. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 9.58M.

Shiro Neko (SHIRO) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Shiro Neko tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00000000008698-0.89%
30 päeva$ +0.000000003811+66.09%
60 päeva$ +0.000000003864+67.63%
90 päeva$ -0.000000006657-41.01%
Shiro Neko Hinnamuutus täna

Täna registreeris SHIRO muutuse $ -0.00000000008698 (-0.89%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Shiro Neko 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.000000003811 (+66.09%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Shiro Neko 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus SHIRO $ +0.000000003864 (+67.63%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Shiro Neko 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.000000006657 (-41.01%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Shiro Neko (SHIRO) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Shiro Neko hinnaajaloo lehte.

Mis on Shiro Neko (SHIRO)

Shiro Neko, “White Cat” in Japanese, is embarking on a journey to prove himself in the crypto sphere. Under the mentorship of the legendary Shiba Inu, Shiro learns the ways of blockchain, striving to build his own legacy with $SHIRO.

Shiro Neko on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Shiro Neko investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida SHIRO panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Shiro Neko kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Shiro Neko ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Shiro Neko hinna ennustus (USD)

Kui palju on Shiro Neko (SHIRO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Shiro Neko (SHIRO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Shiro Neko nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Shiro Neko hinna ennustust kohe!

Shiro Neko (SHIRO) tokenoomika

Shiro Neko (SHIRO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SHIRO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Shiro Neko (SHIRO) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Shiro Neko osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Shiro Neko osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

SHIRO kohalike valuutade suhtes

1 Shiro Neko(SHIRO)/VND
0.000252018755
1 Shiro Neko(SHIRO)/AUD
A$0.00000001455704
1 Shiro Neko(SHIRO)/GBP
0.00000000699121
1 Shiro Neko(SHIRO)/EUR
0.00000000814045
1 Shiro Neko(SHIRO)/USD
$0.000000009577
1 Shiro Neko(SHIRO)/MYR
RM0.00000004031917
1 Shiro Neko(SHIRO)/TRY
0.00000039064583
1 Shiro Neko(SHIRO)/JPY
¥0.000001407819
1 Shiro Neko(SHIRO)/ARS
ARS$0.00001242146477
1 Shiro Neko(SHIRO)/RUB
0.00000076338267
1 Shiro Neko(SHIRO)/INR
0.00000083808327
1 Shiro Neko(SHIRO)/IDR
Rp0.00015446772031
1 Shiro Neko(SHIRO)/KRW
0.00001330130376
1 Shiro Neko(SHIRO)/PHP
0.00000054157935
1 Shiro Neko(SHIRO)/EGP
￡E.0.00000046218602
1 Shiro Neko(SHIRO)/BRL
R$0.0000000517158
1 Shiro Neko(SHIRO)/CAD
C$0.00000001321626
1 Shiro Neko(SHIRO)/BDT
0.00000116303088
1 Shiro Neko(SHIRO)/NGN
0.00001468862798
1 Shiro Neko(SHIRO)/UAH
0.00000039466817
1 Shiro Neko(SHIRO)/VES
Bs0.000001292895
1 Shiro Neko(SHIRO)/CLP
$0.000009232228
1 Shiro Neko(SHIRO)/PKR
Rs0.00000271297256
1 Shiro Neko(SHIRO)/KZT
0.00000518508357
1 Shiro Neko(SHIRO)/THB
฿0.0000003093371
1 Shiro Neko(SHIRO)/TWD
NT$0.00000028759731
1 Shiro Neko(SHIRO)/AED
د.إ0.00000003514759
1 Shiro Neko(SHIRO)/CHF
Fr0.0000000076616
1 Shiro Neko(SHIRO)/HKD
HK$0.00000007489214
1 Shiro Neko(SHIRO)/AMD
֏0.00000366090402
1 Shiro Neko(SHIRO)/MAD
.د.م0.00000008609723
1 Shiro Neko(SHIRO)/MXN
$0.00000018071799
1 Shiro Neko(SHIRO)/PLN
0.00000003486028
1 Shiro Neko(SHIRO)/RON
лв0.00000004137264
1 Shiro Neko(SHIRO)/SEK
kr0.00000009146035
1 Shiro Neko(SHIRO)/BGN
лв0.00000001599359
1 Shiro Neko(SHIRO)/HUF
Ft0.0000032331952
1 Shiro Neko(SHIRO)/CZK
0.0000002001593
1 Shiro Neko(SHIRO)/KWD
د.ك0.000000002920985
1 Shiro Neko(SHIRO)/ILS
0.00000003227449
1 Shiro Neko(SHIRO)/NOK
kr0.00000009758963
1 Shiro Neko(SHIRO)/NZD
$0.00000001608936

Shiro Neko ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Shiro Neko võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse Shiro Neko ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Shiro Neko kohta

Kui palju on Shiro Neko (SHIRO) tänapäeval väärt?
Reaalajas SHIRO hind USD on 0.000000009577 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SHIRO/USD hind?
Praegune hind SHIRO/USD on $ 0.000000009577. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Shiro Neko turukapitalisatsioon?
SHIRO turukapitalisatsioon on $ 3.98M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SHIRO ringlev varu?
SHIRO ringlev varu on 415.28T USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SHIRO (ATH) hind?
SHIRO saavutab ATH hinna summas 0.000000903797352871 USD.
Mis oli kõigi aegade SHIRO madalaim (ATL) hind?
SHIRO nägi ATL hinda summas 0.000000000527740699 USD.
Milline on SHIRO kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SHIRO kauplemismaht on $ 65.53K USD.
Kas SHIRO sel aastal kõrgemale ka suundub?
SHIRO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SHIRO hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 00:45:32 (UTC+8)

Shiro Neko (SHIRO) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

SHIRO/USD kalkulaator

Summa

SHIRO
SHIRO
USD
USD

1 SHIRO = 0.0000 USD

Kauplemine: SHIRO

SHIROUSDT
$0.000000009577
$0.000000009577$0.000000009577
-0.89%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu