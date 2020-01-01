SHIFU (SHIFU) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi SHIFU (SHIFU) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

SHIFU (SHIFU) teave The memecoin world has lost its way.Chaotic, oversaturated, and chasing new hype every week without purpose. The space has lost its discipline, focus, and vision. Enter SHIFU, the Master of All. Born from the legacy of Shiba Inu and Imaginary Ones, SHIFU is more than a token—it’s a guiding force, a teacher, and a leader, bringing discipline, wisdom, and leadership to an unruly market. The Master of All has arrived. Ametlik veebisait: https://shifutoken.com Valge raamat: https://docs.shifutoken.com Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x95e9F2Bf576DbA036A38e9659167788b518e56bb Ostke SHIFU kohe!

SHIFU (SHIFU) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage SHIFU (SHIFU) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.06M $ 1.06M $ 1.06M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00006911 $ 0.00006911 $ 0.00006911 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000006932320616391 $ 0.000006932320616391 $ 0.000006932320616391 Praegune hind: $ 0.00001057 $ 0.00001057 $ 0.00001057 Lisateave SHIFU (SHIFU) hinna kohta

SHIFU (SHIFU) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud SHIFU (SHIFU) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SHIFU tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SHIFU tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SHIFU tokeni tokenoomikat, avastage SHIFU tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust SHIFU Kas olete huvitatud SHIFU (SHIFU) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid SHIFU ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas SHIFU MEXC-ist osta!

SHIFU (SHIFU) hinna ajalugu SHIFU hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage SHIFU hinna ajalugu kohe!

SHIFU – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SHIFU võiks suunduda? Meie SHIFU hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SHIFU tokeni hinna ennustust kohe!

