SHIFU (SHIFU) reaalajas hind on $ 0.00001136. Viimase 24 tunni jooksul SHIFU kaubeldud madalaim $ 0.00001136 ja kõrgeim $ 0.00001142 näitab aktiivset turu volatiivsust. SHIFUkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1,516.7577502866668 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000006932320616391.
Lüliajalise tootluse osas on SHIFU muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel +5.77% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
SHIFU (SHIFU) – turuteave
SHIFU praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 2.31 24 tunnise kauplemismahuga. SHIFU ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 100000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.14M.
SHIFU (SHIFU) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse SHIFU tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ 0
0.00%
30 päeva
$ +0.00000046
+4.22%
60 päeva
$ +0.00000238
+26.50%
90 päeva
$ +0.00000203
+21.75%
SHIFU Hinnamuutus täna
Täna registreeris SHIFU muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
SHIFU 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00000046 (+4.22%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
SHIFU 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus SHIFU $ +0.00000238 (+26.50%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
SHIFU 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.00000203 (+21.75%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada SHIFU (SHIFU) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
The memecoin world has lost its way.Chaotic, oversaturated, and chasing new hype every week without purpose. The space has lost its discipline, focus, and vision. Enter SHIFU, the Master of All. Born from the legacy of Shiba Inu and Imaginary Ones, SHIFU is more than a token—it’s a guiding force, a teacher, and a leader, bringing discipline, wisdom, and leadership to an unruly market. The Master of All has arrived.
SHIFU on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie SHIFU investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida SHIFU panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse SHIFU kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie SHIFU ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
SHIFU hinna ennustus (USD)
Kui palju on SHIFU (SHIFU) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie SHIFU (SHIFU) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida SHIFU nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
SHIFU (SHIFU) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SHIFU tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
SHIFU (SHIFU) ostujuhend
Kas otsite, kuidas SHIFU osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust SHIFU osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.