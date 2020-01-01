SHIBAI (SHIBAI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi SHIBAI (SHIBAI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

SHIBAI (SHIBAI) teave AiShiba is created by #AI through inspiration from the #ArbDogeAI Community. 100% of tokens belong to the community. Ametlik veebisait: https://aishibaog.xyz/ Valge raamat: https://aishiba.gitbook.io/aishiba-1/overview/our-mission Plokiahela Explorer: https://arbiscan.io/token/0xfa296fca3c7dba4a92a42ec0b5e2138da3b29050 Ostke SHIBAI kohe!

SHIBAI (SHIBAI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage SHIBAI (SHIBAI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 210,000.00T $ 210,000.00T $ 210,000.00T Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 56.93K $ 56.93K $ 56.93K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00000000045722 $ 0.00000000045722 $ 0.00000000045722 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000000000000130194 $ 0.000000000000130194 $ 0.000000000000130194 Praegune hind: $ 0.0000000000002711 $ 0.0000000000002711 $ 0.0000000000002711 Lisateave SHIBAI (SHIBAI) hinna kohta

SHIBAI (SHIBAI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud SHIBAI (SHIBAI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SHIBAI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SHIBAI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SHIBAI tokeni tokenoomikat, avastage SHIBAI tokeni reaalajas hinda!

