SHIBAI hind(SHIBAI)

1 SHIBAI/USD reaalajas hind:

$0.0000000000002725
$0.0000000000002725$0.0000000000002725
-0.80%1D
SHIBAI (SHIBAI) reaalajas hinnagraafik
SHIBAI (SHIBAI) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0000000000002625
$ 0.0000000000002625$ 0.0000000000002625
24 h madal
$ 0.0000000000003014
$ 0.0000000000003014$ 0.0000000000003014
24 h kõrge

$ 0.0000000000002625
$ 0.0000000000002625$ 0.0000000000002625

$ 0.0000000000003014
$ 0.0000000000003014$ 0.0000000000003014

$ 0.000000000426374389
$ 0.000000000426374389$ 0.000000000426374389

$ 0.000000000000130194
$ 0.000000000000130194$ 0.000000000000130194

-0.37%

-0.80%

+17.72%

+17.72%

SHIBAI (SHIBAI) reaalajas hind on $ 0.000000000000273. Viimase 24 tunni jooksul SHIBAI kaubeldud madalaim $ 0.0000000000002625 ja kõrgeim $ 0.0000000000003014 näitab aktiivset turu volatiivsust. SHIBAIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.000000000426374389 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000000000000130194.

Lüliajalise tootluse osas on SHIBAI muutunud -0.37% viimase tunni jooksul, -0.80% 24 tunni vältel +17.72% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

SHIBAI (SHIBAI) – turuteave

No.7232

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 56.06K
$ 56.06K$ 56.06K

$ 57.33K
$ 57.33K$ 57.33K

0.00
0.00 0.00

210,000,000,000,000,000
210,000,000,000,000,000 210,000,000,000,000,000

210,000,000,000,000,000
210,000,000,000,000,000 210,000,000,000,000,000

0.00%

SHIBAI praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 56.06K 24 tunnise kauplemismahuga. SHIBAI ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 210000000000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 57.33K.

SHIBAI (SHIBAI) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse SHIBAI tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000000000000002198-0.80%
30 päeva$ +0.0000000000001177+75.78%
60 päeva$ +0.0000000000001354+98.40%
90 päeva$ -0.000000000001422-83.90%
SHIBAI Hinnamuutus täna

Täna registreeris SHIBAI muutuse $ -0.000000000000002198 (-0.80%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

SHIBAI 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0000000000001177 (+75.78%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

SHIBAI 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus SHIBAI $ +0.0000000000001354 (+98.40%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

SHIBAI 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.000000000001422 (-83.90%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada SHIBAI (SHIBAI) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe SHIBAI hinnaajaloo lehte.

Mis on SHIBAI (SHIBAI)

AiShiba is created by #AI through inspiration from the #ArbDogeAI Community. 100% of tokens belong to the community.

SHIBAI on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie SHIBAI investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida SHIBAI panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse SHIBAI kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie SHIBAI ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

SHIBAI hinna ennustus (USD)

Kui palju on SHIBAI (SHIBAI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie SHIBAI (SHIBAI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida SHIBAI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake SHIBAI hinna ennustust kohe!

SHIBAI (SHIBAI) tokenoomika

SHIBAI (SHIBAI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SHIBAI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

SHIBAI (SHIBAI) ostujuhend

Kas otsite, kuidas SHIBAI osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust SHIBAI osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

SHIBAI kohalike valuutade suhtes

1 SHIBAI(SHIBAI)/VND
0.000000007183995
1 SHIBAI(SHIBAI)/AUD
A$0.00000000000041496
1 SHIBAI(SHIBAI)/GBP
0.00000000000019929
1 SHIBAI(SHIBAI)/EUR
0.00000000000023205
1 SHIBAI(SHIBAI)/USD
$0.000000000000273
1 SHIBAI(SHIBAI)/MYR
RM0.00000000000114933
1 SHIBAI(SHIBAI)/TRY
0.00000000001113567
1 SHIBAI(SHIBAI)/JPY
¥0.000000000040131
1 SHIBAI(SHIBAI)/ARS
ARS$0.00000000035408373
1 SHIBAI(SHIBAI)/RUB
0.00000000002176083
1 SHIBAI(SHIBAI)/INR
0.00000000002389023
1 SHIBAI(SHIBAI)/IDR
Rp0.00000000440322519
1 SHIBAI(SHIBAI)/KRW
0.00000000037916424
1 SHIBAI(SHIBAI)/PHP
0.00000000001543815
1 SHIBAI(SHIBAI)/EGP
￡E.0.00000000001317498
1 SHIBAI(SHIBAI)/BRL
R$0.0000000000014742
1 SHIBAI(SHIBAI)/CAD
C$0.00000000000037674
1 SHIBAI(SHIBAI)/BDT
0.00000000003315312
1 SHIBAI(SHIBAI)/NGN
0.00000000041871102
1 SHIBAI(SHIBAI)/UAH
0.00000000001125033
1 SHIBAI(SHIBAI)/VES
Bs0.000000000036855
1 SHIBAI(SHIBAI)/CLP
$0.000000000263172
1 SHIBAI(SHIBAI)/PKR
Rs0.00000000007733544
1 SHIBAI(SHIBAI)/KZT
0.00000000014780493
1 SHIBAI(SHIBAI)/THB
฿0.0000000000088179
1 SHIBAI(SHIBAI)/TWD
NT$0.00000000000819819
1 SHIBAI(SHIBAI)/AED
د.إ0.00000000000100191
1 SHIBAI(SHIBAI)/CHF
Fr0.0000000000002184
1 SHIBAI(SHIBAI)/HKD
HK$0.00000000000213486
1 SHIBAI(SHIBAI)/AMD
֏0.00000000010435698
1 SHIBAI(SHIBAI)/MAD
.د.م0.00000000000245427
1 SHIBAI(SHIBAI)/MXN
$0.00000000000515151
1 SHIBAI(SHIBAI)/PLN
0.00000000000099372
1 SHIBAI(SHIBAI)/RON
лв0.00000000000117936
1 SHIBAI(SHIBAI)/SEK
kr0.00000000000260715
1 SHIBAI(SHIBAI)/BGN
лв0.00000000000045591
1 SHIBAI(SHIBAI)/HUF
Ft0.0000000000921648
1 SHIBAI(SHIBAI)/CZK
0.0000000000057057
1 SHIBAI(SHIBAI)/KWD
د.ك0.000000000000083265
1 SHIBAI(SHIBAI)/ILS
0.00000000000092001
1 SHIBAI(SHIBAI)/NOK
kr0.00000000000278187
1 SHIBAI(SHIBAI)/NZD
$0.00000000000045864

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest SHIBAI võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse SHIBAI ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse SHIBAI kohta

Kui palju on SHIBAI (SHIBAI) tänapäeval väärt?
Reaalajas SHIBAI hind USD on 0.000000000000273 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SHIBAI/USD hind?
Praegune hind SHIBAI/USD on $ 0.000000000000273. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on SHIBAI turukapitalisatsioon?
SHIBAI turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SHIBAI ringlev varu?
SHIBAI ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SHIBAI (ATH) hind?
SHIBAI saavutab ATH hinna summas 0.000000000426374389 USD.
Mis oli kõigi aegade SHIBAI madalaim (ATL) hind?
SHIBAI nägi ATL hinda summas 0.000000000000130194 USD.
Milline on SHIBAI kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SHIBAI kauplemismaht on $ 56.06K USD.
Kas SHIBAI sel aastal kõrgemale ka suundub?
SHIBAI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SHIBAI hinna ennustust.
SHIBAI (SHIBAI) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
1 SHIBAI = 0 USD

SHIBAIUSDT
$0.0000000000002725
$0.0000000000002725$0.0000000000002725
-0.51%

