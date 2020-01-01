MyShell Token (SHELL) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi MyShell Token (SHELL) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

MyShell Token (SHELL) teave MyShell is an AI consumer layer for everyone to build, share, and own AI agents. The team bridges AI and Blockchain through Agentic Frameworks, open-source models, and AI creator community. MyShell also provides users with AI-powered entertainment and utility while offering them shared ownership. Ametlik veebisait: https://myshell.ai/ Valge raamat: https://docs.myshell.ai Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0xf2c88757f8d03634671208935974B60a2a28Bdb3 Ostke SHELL kohe!

MyShell Token (SHELL) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage MyShell Token (SHELL) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 38.87M $ 38.87M $ 38.87M Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 299.00M $ 299.00M $ 299.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 130.00M $ 130.00M $ 130.00M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.88 $ 0.88 $ 0.88 Kõigi aegade madalaim: $ 0.10827828287204228 $ 0.10827828287204228 $ 0.10827828287204228 Praegune hind: $ 0.13 $ 0.13 $ 0.13 Lisateave MyShell Token (SHELL) hinna kohta

MyShell Token (SHELL) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud MyShell Token (SHELL) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SHELL tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SHELL tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SHELL tokeni tokenoomikat, avastage SHELL tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust SHELL Kas olete huvitatud MyShell Token (SHELL) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid SHELL ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas SHELL MEXC-ist osta!

MyShell Token (SHELL) hinna ajalugu SHELL hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage SHELL hinna ajalugu kohe!

SHELL – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SHELL võiks suunduda? Meie SHELL hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SHELL tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!