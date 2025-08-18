MyShell Token (SHELL) reaalajas hind on $ 0.1411. Viimase 24 tunni jooksul SHELL kaubeldud madalaim $ 0.1348 ja kõrgeim $ 0.1428 näitab aktiivset turu volatiivsust. SHELLkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.725643854765775 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.10827828287204228.
Lüliajalise tootluse osas on SHELL muutunud -0.15% viimase tunni jooksul, -0.70% 24 tunni vältel -22.26% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
MyShell Token (SHELL) – turuteave
No.647
$ 42.19M
$ 1.06M
$ 141.10M
299.00M
1,000,000,000
1,000,000,000
29.89%
BSC
MyShell Token praegune turukapitalisatsioon on $ 42.19M$ 1.06M 24 tunnise kauplemismahuga. SHELL ringlev varu on 299.00M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 141.10M.
MyShell Token (SHELL) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse MyShell Token tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.000995
-0.70%
30 päeva
$ -0.028
-16.56%
60 päeva
$ +0.0032
+2.32%
90 päeva
$ -0.0793
-35.99%
MyShell Token Hinnamuutus täna
Täna registreeris SHELL muutuse $ -0.000995 (-0.70%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
MyShell Token 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.028 (-16.56%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
MyShell Token 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus SHELL $ +0.0032 (+2.32%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
MyShell Token 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0793 (-35.99%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada MyShell Token (SHELL) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
MyShell is an AI consumer layer for everyone to build, share, and own AI agents. The team bridges AI and Blockchain through Agentic Frameworks, open-source models, and AI creator community. MyShell also provides users with AI-powered entertainment and utility while offering them shared ownership.
MyShell Token on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie MyShell Token investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida SHELL panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse MyShell Token kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie MyShell Token ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
MyShell Token hinna ennustus (USD)
Kui palju on MyShell Token (SHELL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie MyShell Token (SHELL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida MyShell Token nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
MyShell Token (SHELL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SHELL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
MyShell Token (SHELL) ostujuhend
Kas otsite, kuidas MyShell Token osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust MyShell Token osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.