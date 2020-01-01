Shark Cat (SHARKCAT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Shark Cat (SHARKCAT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Shark Cat (SHARKCAT) teave A memecoin about a cat with a shark hat. Ametlik veebisait: https://www.sharkcatsolana.org/ Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/6D7NaB2xsLd7cauWu1wKk6KBsJohJmP2qZH9GEfVi5Ui Ostke SHARKCAT kohe!

Shark Cat (SHARKCAT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Shark Cat (SHARKCAT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 5.69M $ 5.69M $ 5.69M Koguvaru: $ 989.90M $ 989.90M $ 989.90M Ringlev varu: $ 989.90M $ 989.90M $ 989.90M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 5.75M $ 5.75M $ 5.75M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.2 $ 0.2 $ 0.2 Kõigi aegade madalaim: $ 0.001137772222603809 $ 0.001137772222603809 $ 0.001137772222603809 Praegune hind: $ 0.00575 $ 0.00575 $ 0.00575 Lisateave Shark Cat (SHARKCAT) hinna kohta

Shark Cat (SHARKCAT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Shark Cat (SHARKCAT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SHARKCAT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SHARKCAT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SHARKCAT tokeni tokenoomikat, avastage SHARKCAT tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust SHARKCAT Kas olete huvitatud Shark Cat (SHARKCAT) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid SHARKCAT ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas SHARKCAT MEXC-ist osta!

Shark Cat (SHARKCAT) hinna ajalugu SHARKCAT hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage SHARKCAT hinna ajalugu kohe!

SHARKCAT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SHARKCAT võiks suunduda? Meie SHARKCAT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SHARKCAT tokeni hinna ennustust kohe!

