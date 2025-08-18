Rohkem infot SHARKCAT

Shark Cat logo

Shark Cat hind(SHARKCAT)

1 SHARKCAT/USD reaalajas hind:

$0.006121
$0.006121$0.006121
-8.99%1D
USD
Shark Cat (SHARKCAT) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 05:23:37 (UTC+8)

Shark Cat (SHARKCAT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.006121
$ 0.006121$ 0.006121
24 h madal
$ 0.007162
$ 0.007162$ 0.007162
24 h kõrge

$ 0.006121
$ 0.006121$ 0.006121

$ 0.007162
$ 0.007162$ 0.007162

$ 0.24901554523698954
$ 0.24901554523698954$ 0.24901554523698954

$ 0.001137772222603809
$ 0.001137772222603809$ 0.001137772222603809

0.00%

-8.99%

+17.59%

+17.59%

Shark Cat (SHARKCAT) reaalajas hind on $ 0.006121. Viimase 24 tunni jooksul SHARKCAT kaubeldud madalaim $ 0.006121 ja kõrgeim $ 0.007162 näitab aktiivset turu volatiivsust. SHARKCATkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.24901554523698954 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.001137772222603809.

Lüliajalise tootluse osas on SHARKCAT muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, -8.99% 24 tunni vältel +17.59% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Shark Cat (SHARKCAT) – turuteave

No.1323

$ 6.06M
$ 6.06M$ 6.06M

$ 18.74K
$ 18.74K$ 18.74K

$ 6.12M
$ 6.12M$ 6.12M

989.90M
989.90M 989.90M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

989,895,519.29
989,895,519.29 989,895,519.29

98.98%

SOL

Shark Cat praegune turukapitalisatsioon on $ 6.06M $ 18.74K 24 tunnise kauplemismahuga. SHARKCAT ringlev varu on 989.90M, mille koguvaru on 989895519.29. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 6.12M.

Shark Cat (SHARKCAT) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Shark Cat tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00060463-8.99%
30 päeva$ +0.000087+1.44%
60 päeva$ +0.000982+19.10%
90 päeva$ +0.003206+109.98%
Shark Cat Hinnamuutus täna

Täna registreeris SHARKCAT muutuse $ -0.00060463 (-8.99%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Shark Cat 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.000087 (+1.44%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Shark Cat 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus SHARKCAT $ +0.000982 (+19.10%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Shark Cat 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.003206 (+109.98%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Shark Cat (SHARKCAT) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Shark Cat hinnaajaloo lehte.

Mis on Shark Cat (SHARKCAT)

A memecoin about a cat with a shark hat.

Shark Cat on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Shark Cat investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida SHARKCAT panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Shark Cat kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Shark Cat ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Shark Cat hinna ennustus (USD)

Kui palju on Shark Cat (SHARKCAT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Shark Cat (SHARKCAT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Shark Cat nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Shark Cat hinna ennustust kohe!

Shark Cat (SHARKCAT) tokenoomika

Shark Cat (SHARKCAT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SHARKCAT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Shark Cat (SHARKCAT) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Shark Cat osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Shark Cat osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

SHARKCAT kohalike valuutade suhtes

Shark Cat ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Shark Cat võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse Shark Cat ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Shark Cat kohta

Kui palju on Shark Cat (SHARKCAT) tänapäeval väärt?
Reaalajas SHARKCAT hind USD on 0.006121 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SHARKCAT/USD hind?
Praegune hind SHARKCAT/USD on $ 0.006121. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Shark Cat turukapitalisatsioon?
SHARKCAT turukapitalisatsioon on $ 6.06M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SHARKCAT ringlev varu?
SHARKCAT ringlev varu on 989.90M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SHARKCAT (ATH) hind?
SHARKCAT saavutab ATH hinna summas 0.24901554523698954 USD.
Mis oli kõigi aegade SHARKCAT madalaim (ATL) hind?
SHARKCAT nägi ATL hinda summas 0.001137772222603809 USD.
Milline on SHARKCAT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SHARKCAT kauplemismaht on $ 18.74K USD.
Kas SHARKCAT sel aastal kõrgemale ka suundub?
SHARKCAT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SHARKCAT hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 05:23:37 (UTC+8)

Shark Cat (SHARKCAT) Olulised valdkonna uudised

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

