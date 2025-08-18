Mis on Shark Cat (SHARKCAT)

A memecoin about a cat with a shark hat.

Shark Cat on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Shark Cat investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.



Lisaks saate teha järgmist.

- Kontrollida SHARKCAT panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.

- Lugeda ülevaateid ja analüüse Shark Cat kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Shark Cat ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Shark Cat hinna ennustus (USD)

Kui palju on Shark Cat (SHARKCAT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Shark Cat (SHARKCAT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Shark Cat nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Shark Cat hinna ennustust kohe!

Shark Cat (SHARKCAT) tokenoomika

Shark Cat (SHARKCAT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SHARKCAT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Shark Cat (SHARKCAT) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Shark Cat osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Shark Cat osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

SHARKCAT kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Shark Cat ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Shark Cat võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Shark Cat kohta Kui palju on Shark Cat (SHARKCAT) tänapäeval väärt? Reaalajas SHARKCAT hind USD on 0.006121 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune SHARKCAT/USD hind? $ 0.006121 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind SHARKCAT/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Shark Cat turukapitalisatsioon? SHARKCAT turukapitalisatsioon on $ 6.06M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on SHARKCAT ringlev varu? SHARKCAT ringlev varu on 989.90M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim SHARKCAT (ATH) hind? SHARKCAT saavutab ATH hinna summas 0.24901554523698954 USD . Mis oli kõigi aegade SHARKCAT madalaim (ATL) hind? SHARKCAT nägi ATL hinda summas 0.001137772222603809 USD . Milline on SHARKCAT kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine SHARKCAT kauplemismaht on $ 18.74K USD . Kas SHARKCAT sel aastal kõrgemale ka suundub? SHARKCAT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SHARKCAT hinna ennustust

Shark Cat (SHARKCAT) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8) Tüüp Teave 08-17 18:11:00 Valdkonna uudised Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion 08-17 11:15:00 Valdkonna uudised Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins 08-16 16:39:00 Valdkonna uudised This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume 08-16 14:30:00 Valdkonna uudised Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem 08-16 04:04:00 Valuutapoliitika Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business 08-15 19:17:00 Valdkonna uudised Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s? OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu 2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.