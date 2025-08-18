Mis on SHARDS (SHARDS)

SHARDS is the native utility token of Shards Protocol. It powers the infrastructure for verifiable identity, reputation-based rewards, and user-aligned governance across Web3. More than just a medium of exchange, SHARDS is the fuel behind a new recognition-based economy—where your contribution, not your captured attention, determines your access and upside.

SHARDS hinna ennustus (USD)

Kui palju on SHARDS (SHARDS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie SHARDS (SHARDS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida SHARDS nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake SHARDS hinna ennustust kohe!

SHARDS (SHARDS) tokenoomika

SHARDS (SHARDS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SHARDS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

SHARDS ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest SHARDS võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse SHARDS kohta Kui palju on SHARDS (SHARDS) tänapäeval väärt? Reaalajas SHARDS hind USD on 0.00609 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune SHARDS/USD hind? $ 0.00609 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind SHARDS/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on SHARDS turukapitalisatsioon? SHARDS turukapitalisatsioon on -- USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on SHARDS ringlev varu? SHARDS ringlev varu on -- USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim SHARDS (ATH) hind? SHARDS saavutab ATH hinna summas -- USD . Mis oli kõigi aegade SHARDS madalaim (ATL) hind? SHARDS nägi ATL hinda summas -- USD . Milline on SHARDS kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine SHARDS kauplemismaht on $ 52.41K USD . Kas SHARDS sel aastal kõrgemale ka suundub? SHARDS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SHARDS hinna ennustust

