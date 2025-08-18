Rohkem infot SHARDS

SHARDS logo

SHARDS hind(SHARDS)

1 SHARDS/USD reaalajas hind:

$0.00609
-0.16%1D
USD
SHARDS (SHARDS) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 05:23:29 (UTC+8)

SHARDS (SHARDS) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00609
24 h madal
$ 0.00611
24 h kõrge

$ 0.00609
$ 0.00611
SHARDS (SHARDS) reaalajas hind on $ 0.00609. Viimase 24 tunni jooksul SHARDS kaubeldud madalaim $ 0.00609 ja kõrgeim $ 0.00611 näitab aktiivset turu volatiivsust. SHARDSkõigi aegade kõrgeim hind on -- ja kõigi aegade madalaim hind on --.

Lüliajalise tootluse osas on SHARDS muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, -0.16% 24 tunni vältel 0.00% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

SHARDS (SHARDS) – turuteave

$ 52.41K
$ 52.41K$ 52.41K

$ 6.09M
$ 6.09M$ 6.09M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BASE

SHARDS praegune turukapitalisatsioon on -- $ 52.41K 24 tunnise kauplemismahuga. SHARDS ringlev varu on --, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

SHARDS (SHARDS) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse SHARDS tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0000098-0.16%
30 päeva$ -0.00044-6.74%
60 päeva$ -0.00205-25.19%
90 päeva$ -0.00641-51.28%
SHARDS Hinnamuutus täna

Täna registreeris SHARDS muutuse $ -0.0000098 (-0.16%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

SHARDS 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00044 (-6.74%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

SHARDS 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus SHARDS $ -0.00205 (-25.19%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

SHARDS 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00641 (-51.28%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada SHARDS (SHARDS) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe SHARDS hinnaajaloo lehte.

Mis on SHARDS (SHARDS)

SHARDS is the native utility token of Shards Protocol. It powers the infrastructure for verifiable identity, reputation-based rewards, and user-aligned governance across Web3. More than just a medium of exchange, SHARDS is the fuel behind a new recognition-based economy—where your contribution, not your captured attention, determines your access and upside.

SHARDS on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie SHARDS investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida SHARDS panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse SHARDS kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie SHARDS ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

SHARDS hinna ennustus (USD)

Kui palju on SHARDS (SHARDS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie SHARDS (SHARDS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida SHARDS nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake SHARDS hinna ennustust kohe!

SHARDS (SHARDS) tokenoomika

SHARDS (SHARDS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SHARDS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

SHARDS (SHARDS) ostujuhend

Kas otsite, kuidas SHARDS osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust SHARDS osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

SHARDS kohalike valuutade suhtes

1 SHARDS(SHARDS)/VND
160.25835
1 SHARDS(SHARDS)/AUD
A$0.0093177
1 SHARDS(SHARDS)/GBP
0.0044457
1 SHARDS(SHARDS)/EUR
0.0051765
1 SHARDS(SHARDS)/USD
$0.00609
1 SHARDS(SHARDS)/MYR
RM0.0256389
1 SHARDS(SHARDS)/TRY
0.2487765
1 SHARDS(SHARDS)/JPY
¥0.89523
1 SHARDS(SHARDS)/ARS
ARS$7.8885597
1 SHARDS(SHARDS)/RUB
0.4851294
1 SHARDS(SHARDS)/INR
0.5329359
1 SHARDS(SHARDS)/IDR
Rp98.2257927
1 SHARDS(SHARDS)/KRW
8.4582792
1 SHARDS(SHARDS)/PHP
0.3457902
1 SHARDS(SHARDS)/EGP
￡E.0.2935989
1 SHARDS(SHARDS)/BRL
R$0.032886
1 SHARDS(SHARDS)/CAD
C$0.0084042
1 SHARDS(SHARDS)/BDT
0.7387779
1 SHARDS(SHARDS)/NGN
9.3261651
1 SHARDS(SHARDS)/UAH
0.2509689
1 SHARDS(SHARDS)/VES
Bs0.82215
1 SHARDS(SHARDS)/CLP
$5.85858
1 SHARDS(SHARDS)/PKR
Rs1.7237136
1 SHARDS(SHARDS)/KZT
3.2936547
1 SHARDS(SHARDS)/THB
฿0.1970115
1 SHARDS(SHARDS)/TWD
NT$0.1828827
1 SHARDS(SHARDS)/AED
د.إ0.0223503
1 SHARDS(SHARDS)/CHF
Fr0.004872
1 SHARDS(SHARDS)/HKD
HK$0.0476238
1 SHARDS(SHARDS)/AMD
֏2.328816
1 SHARDS(SHARDS)/MAD
.د.م0.0547491
1 SHARDS(SHARDS)/MXN
$0.1139439
1 SHARDS(SHARDS)/PLN
0.0221067
1 SHARDS(SHARDS)/RON
лв0.0263088
1 SHARDS(SHARDS)/SEK
kr0.0580986
1 SHARDS(SHARDS)/BGN
лв0.0101703
1 SHARDS(SHARDS)/HUF
Ft2.0553141
1 SHARDS(SHARDS)/CZK
0.127281
1 SHARDS(SHARDS)/KWD
د.ك0.00185136
1 SHARDS(SHARDS)/ILS
0.0205233
1 SHARDS(SHARDS)/NOK
kr0.0618744
1 SHARDS(SHARDS)/NZD
$0.0102312

SHARDS ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest SHARDS võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse SHARDS ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse SHARDS kohta

Kui palju on SHARDS (SHARDS) tänapäeval väärt?
Reaalajas SHARDS hind USD on 0.00609 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SHARDS/USD hind?
Praegune hind SHARDS/USD on $ 0.00609. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on SHARDS turukapitalisatsioon?
SHARDS turukapitalisatsioon on -- USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SHARDS ringlev varu?
SHARDS ringlev varu on -- USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SHARDS (ATH) hind?
SHARDS saavutab ATH hinna summas -- USD.
Mis oli kõigi aegade SHARDS madalaim (ATL) hind?
SHARDS nägi ATL hinda summas -- USD.
Milline on SHARDS kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SHARDS kauplemismaht on $ 52.41K USD.
Kas SHARDS sel aastal kõrgemale ka suundub?
SHARDS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SHARDS hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 05:23:29 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

