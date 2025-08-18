Rohkem infot SHADOW

Shadow logo

Shadow hind(SHADOW)

1 SHADOW/USD reaalajas hind:

$13.65
-0.51%1D
USD
Shadow (SHADOW) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 01:53:49 (UTC+8)

Shadow (SHADOW) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 10.27
24 h madal
$ 15.12
24 h kõrge

$ 10.27
$ 15.12
--
--
-0.08%

-0.51%

+0.07%

+0.07%

Shadow (SHADOW) reaalajas hind on $ 13.64. Viimase 24 tunni jooksul SHADOW kaubeldud madalaim $ 10.27 ja kõrgeim $ 15.12 näitab aktiivset turu volatiivsust. SHADOWkõigi aegade kõrgeim hind on -- ja kõigi aegade madalaim hind on --.

Lüliajalise tootluse osas on SHADOW muutunud -0.08% viimase tunni jooksul, -0.51% 24 tunni vältel +0.07% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Shadow (SHADOW) – turuteave

--
$ 69.58K
$ 43.81M
--
3,212,105
SONIC

Shadow praegune turukapitalisatsioon on -- $ 69.58K 24 tunnise kauplemismahuga. SHADOW ringlev varu on --, mille koguvaru on 3212105. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Shadow (SHADOW) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Shadow tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.07-0.51%
30 päeva$ -14.26-51.12%
60 päeva$ -7.17-34.46%
90 päeva$ -43.02-75.93%
Shadow Hinnamuutus täna

Täna registreeris SHADOW muutuse $ -0.07 (-0.51%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Shadow 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -14.26 (-51.12%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Shadow 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus SHADOW $ -7.17 (-34.46%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Shadow 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -43.02 (-75.93%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Shadow (SHADOW) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Shadow hinnaajaloo lehte.

Mis on Shadow (SHADOW)

A Sonic-native concentrated liquidity exchange.The ultimate trading hub on Sonic.

Shadow on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Shadow investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida SHADOW panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Shadow kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Shadow ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Shadow hinna ennustus (USD)

Kui palju on Shadow (SHADOW) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Shadow (SHADOW) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Shadow nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Shadow hinna ennustust kohe!

Shadow (SHADOW) tokenoomika

Shadow (SHADOW) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SHADOW tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Shadow (SHADOW) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Shadow osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Shadow osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

SHADOW kohalike valuutade suhtes

1 Shadow(SHADOW)/VND
358,936.6
1 Shadow(SHADOW)/AUD
A$20.7328
1 Shadow(SHADOW)/GBP
9.9572
1 Shadow(SHADOW)/EUR
11.594
1 Shadow(SHADOW)/USD
$13.64
1 Shadow(SHADOW)/MYR
RM57.4244
1 Shadow(SHADOW)/TRY
556.3756
1 Shadow(SHADOW)/JPY
¥2,005.08
1 Shadow(SHADOW)/ARS
ARS$17,691.2164
1 Shadow(SHADOW)/RUB
1,087.2444
1 Shadow(SHADOW)/INR
1,193.6364
1 Shadow(SHADOW)/IDR
Rp219,999.9692
1 Shadow(SHADOW)/KRW
18,944.3232
1 Shadow(SHADOW)/PHP
771.342
1 Shadow(SHADOW)/EGP
￡E.658.2664
1 Shadow(SHADOW)/BRL
R$73.656
1 Shadow(SHADOW)/CAD
C$18.8232
1 Shadow(SHADOW)/BDT
1,656.4416
1 Shadow(SHADOW)/NGN
20,920.2136
1 Shadow(SHADOW)/UAH
562.1044
1 Shadow(SHADOW)/VES
Bs1,841.4
1 Shadow(SHADOW)/CLP
$13,148.96
1 Shadow(SHADOW)/PKR
Rs3,863.9392
1 Shadow(SHADOW)/KZT
7,384.8324
1 Shadow(SHADOW)/THB
฿440.572
1 Shadow(SHADOW)/TWD
NT$409.6092
1 Shadow(SHADOW)/AED
د.إ50.0588
1 Shadow(SHADOW)/CHF
Fr10.912
1 Shadow(SHADOW)/HKD
HK$106.6648
1 Shadow(SHADOW)/AMD
֏5,214.0264
1 Shadow(SHADOW)/MAD
.د.م122.6236
1 Shadow(SHADOW)/MXN
$257.3868
1 Shadow(SHADOW)/PLN
49.6496
1 Shadow(SHADOW)/RON
лв58.9248
1 Shadow(SHADOW)/SEK
kr130.262
1 Shadow(SHADOW)/BGN
лв22.7788
1 Shadow(SHADOW)/HUF
Ft4,604.864
1 Shadow(SHADOW)/CZK
285.076
1 Shadow(SHADOW)/KWD
د.ك4.1602
1 Shadow(SHADOW)/ILS
45.9668
1 Shadow(SHADOW)/NOK
kr138.9916
1 Shadow(SHADOW)/NZD
$22.9152

Shadow ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Shadow võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Shadow ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Shadow kohta

Kui palju on Shadow (SHADOW) tänapäeval väärt?
Reaalajas SHADOW hind USD on 13.64 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SHADOW/USD hind?
Praegune hind SHADOW/USD on $ 13.64. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Shadow turukapitalisatsioon?
SHADOW turukapitalisatsioon on -- USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SHADOW ringlev varu?
SHADOW ringlev varu on -- USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SHADOW (ATH) hind?
SHADOW saavutab ATH hinna summas -- USD.
Mis oli kõigi aegade SHADOW madalaim (ATL) hind?
SHADOW nägi ATL hinda summas -- USD.
Milline on SHADOW kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SHADOW kauplemismaht on $ 69.58K USD.
Kas SHADOW sel aastal kõrgemale ka suundub?
SHADOW võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SHADOW hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 01:53:49 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

