SGC (SGC) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi SGC (SGC) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.

SGC (SGC) teave KAI: Sangokushi Taisen - Battle of Three Kingdoms represents a landmark fusion of SEGA's iconic Sangokushi Taisen franchise with cutting-edge blockchain technology developed by industry pioneer double jump.tokyo. The project features SGC, a governance and utility token represented in-game as "SGCP (Points)." Players earn SGCP through PvP gameplay, which can then be used to purchase additional card packs or be traded on the game's marketplace. Ametlik veebisait: https://kai-sangokushi-taisen.games/en Valge raamat: https://info.kai-sangokushi-taisen.games/en/litepaper Plokiahela Explorer: https://bscscan.com/token/0xE0A441D23cedB44822dfC8562E4d8d39C6B7F946 Ostke SGC kohe!

SGC (SGC) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage SGC (SGC) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 801.13K Koguvaru: $ 10.00B Ringlev varu: $ 1.69B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 4.73M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.005 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000390711917863908 Praegune hind: $ 0.0004731 Lisateave SGC (SGC) hinna kohta

SGC (SGC) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud SGC (SGC) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SGC tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SGC tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SGC tokeni tokenoomikat, avastage SGC tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust SGC Kas olete huvitatud SGC (SGC) lisamisest oma portfooliosse?

SGC (SGC) hinna ajalugu SGC hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage SGC hinna ajalugu kohe!

SGC – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SGC võiks suunduda? Meie SGC hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SGC tokeni hinna ennustust kohe!

