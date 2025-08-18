SGC (SGC) reaalajas hind on $ 0.0004538. Viimase 24 tunni jooksul SGC kaubeldud madalaim $ 0.000446 ja kõrgeim $ 0.000482 näitab aktiivset turu volatiivsust. SGCkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.007676324559124294 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000390711917863908.
Lüliajalise tootluse osas on SGC muutunud +0.02% viimase tunni jooksul, -0.11% 24 tunni vältel +6.37% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
SGC praegune turukapitalisatsioon on $ 768.45K$ 54.97K 24 tunnise kauplemismahuga. SGC ringlev varu on 1.69B, mille koguvaru on 10000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 4.54M.
SGC Hinnamuutus täna
Täna registreeris SGC muutuse $ -0.0000005 (-0.11%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
SGC 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0001203 (-20.96%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
SGC 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus SGC $ -0.0004452 (-49.53%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
SGC 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0005462 (-54.62%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
KAI: Sangokushi Taisen - Battle of Three Kingdoms represents a landmark fusion of SEGA's iconic Sangokushi Taisen franchise with cutting-edge blockchain technology developed by industry pioneer double jump.tokyo. The project features SGC, a governance and utility token represented in-game as "SGCP (Points)." Players earn SGCP through PvP gameplay, which can then be used to purchase additional card packs or be traded on the game's marketplace.
SGC on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie SGC investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida SGC panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse SGC kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie SGC ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
SGC hinna ennustus (USD)
SGC (SGC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SGC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Kas otsite, kuidas SGC osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust SGC osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
