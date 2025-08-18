Mis on Songbird (SGB)

Songbird is Flare's Canary Network and it will have two distinct phases. Songbird will play an important role in the ongoing testing of the Flare Time Series Oracle, StateConnector and F-Asset systems and network architecture ahead of the Flare launch. The FTSO and F-Asset protocols will be launched on Songbird, and F-Assets are generated from the underlying tokens. This will improve the security, stability and trustworthiness of Flare's eventual release.

Songbird (SGB) tokenoomika

Songbird (SGB) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SGB tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Songbird kohta Kui palju on Songbird (SGB) tänapäeval väärt? Reaalajas SGB hind USD on 0.0063306 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune SGB/USD hind? $ 0.0063306 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind SGB/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Songbird turukapitalisatsioon? SGB turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on SGB ringlev varu? SGB ringlev varu on 0.00 USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim SGB (ATH) hind? SGB saavutab ATH hinna summas 0.7192124892168296 USD . Mis oli kõigi aegade SGB madalaim (ATL) hind? SGB nägi ATL hinda summas 0.003717734576447314 USD . Milline on SGB kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine SGB kauplemismaht on $ 80.66K USD .

