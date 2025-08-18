Rohkem infot SGB

1 SGB/USD reaalajas hind:

-0.99%1D
USD
Songbird (SGB) reaalajas hinnagraafik
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 04:13:07 (UTC+8)

Songbird (SGB) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
$ 0.006929
$ 0.006929$ 0.006929
24 h kõrge

-1.76%

-0.99%

+7.28%

+7.28%

Songbird (SGB) reaalajas hind on $ 0.0063306. Viimase 24 tunni jooksul SGB kaubeldud madalaim $ 0.0059279 ja kõrgeim $ 0.006929 näitab aktiivset turu volatiivsust. SGBkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.7192124892168296 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.003717734576447314.

Lüliajalise tootluse osas on SGB muutunud -1.76% viimase tunni jooksul, -0.99% 24 tunni vältel +7.28% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Songbird (SGB) – turuteave

No.3742

SGB

Songbird praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 80.66K 24 tunnise kauplemismahuga. SGB ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 16089041095.890411.

Songbird (SGB) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Songbird tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000063302-0.99%
30 päeva$ +0.0002154+3.52%
60 päeva$ +0.0010954+20.92%
90 päeva$ -0.0009121-12.60%
Songbird Hinnamuutus täna

Täna registreeris SGB muutuse $ -0.000063302 (-0.99%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Songbird 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0002154 (+3.52%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Songbird 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus SGB $ +0.0010954 (+20.92%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Songbird 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0009121 (-12.60%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Songbird (SGB) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Songbird hinnaajaloo lehte.

Mis on Songbird (SGB)

Songbird is Flare's Canary Network and it will have two distinct phases. Songbird will play an important role in the ongoing testing of the Flare Time Series Oracle, StateConnector and F-Asset systems and network architecture ahead of the Flare launch. The FTSO and F-Asset protocols will be launched on Songbird, and F-Assets are generated from the underlying tokens. This will improve the security, stability and trustworthiness of Flare's eventual release.

Songbird on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Songbird investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida SGB panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Songbird kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Songbird ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Songbird hinna ennustus (USD)

Kui palju on Songbird (SGB) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Songbird (SGB) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Songbird nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Songbird hinna ennustust kohe!

Songbird (SGB) tokenoomika

Songbird (SGB) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SGB tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Songbird (SGB) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Songbird osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Songbird osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

SGB kohalike valuutade suhtes

1 Songbird(SGB)/VND
166.589739
1 Songbird(SGB)/AUD
A$0.009685818
1 Songbird(SGB)/GBP
0.004621338
1 Songbird(SGB)/EUR
0.00538101
1 Songbird(SGB)/USD
$0.0063306
1 Songbird(SGB)/MYR
RM0.026651826
1 Songbird(SGB)/TRY
0.25860501
1 Songbird(SGB)/JPY
¥0.9305982
1 Songbird(SGB)/ARS
ARS$8.200216098
1 Songbird(SGB)/RUB
0.504168984
1 Songbird(SGB)/INR
0.553990806
1 Songbird(SGB)/IDR
Rp102.106437318
1 Songbird(SGB)/KRW
8.792443728
1 Songbird(SGB)/PHP
0.35799543
1 Songbird(SGB)/EGP
￡E.0.305198226
1 Songbird(SGB)/BRL
R$0.03418524
1 Songbird(SGB)/CAD
C$0.008736228
1 Songbird(SGB)/BDT
0.768788064
1 Songbird(SGB)/NGN
9.709494444
1 Songbird(SGB)/UAH
0.260884026
1 Songbird(SGB)/VES
Bs0.854631
1 Songbird(SGB)/CLP
$6.1026984
1 Songbird(SGB)/PKR
Rs1.793332368
1 Songbird(SGB)/KZT
3.427450146
1 Songbird(SGB)/THB
฿0.204858216
1 Songbird(SGB)/TWD
NT$0.190107918
1 Songbird(SGB)/AED
د.إ0.023233302
1 Songbird(SGB)/CHF
Fr0.00506448
1 Songbird(SGB)/HKD
HK$0.049505292
1 Songbird(SGB)/AMD
֏2.419935156
1 Songbird(SGB)/MAD
.د.م0.056912094
1 Songbird(SGB)/MXN
$0.118572138
1 Songbird(SGB)/PLN
0.022980078
1 Songbird(SGB)/RON
лв0.027348192
1 Songbird(SGB)/SEK
kr0.060393924
1 Songbird(SGB)/BGN
лв0.010572102
1 Songbird(SGB)/HUF
Ft2.135817828
1 Songbird(SGB)/CZK
0.132372846
1 Songbird(SGB)/KWD
د.ك0.001930833
1 Songbird(SGB)/ILS
0.021334122
1 Songbird(SGB)/NOK
kr0.064318896
1 Songbird(SGB)/NZD
$0.010635408

Songbird ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Songbird võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Songbird ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Songbird kohta

Kui palju on Songbird (SGB) tänapäeval väärt?
Reaalajas SGB hind USD on 0.0063306 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SGB/USD hind?
Praegune hind SGB/USD on $ 0.0063306. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Songbird turukapitalisatsioon?
SGB turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SGB ringlev varu?
SGB ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SGB (ATH) hind?
SGB saavutab ATH hinna summas 0.7192124892168296 USD.
Mis oli kõigi aegade SGB madalaim (ATL) hind?
SGB nägi ATL hinda summas 0.003717734576447314 USD.
Milline on SGB kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SGB kauplemismaht on $ 80.66K USD.
Kas SGB sel aastal kõrgemale ka suundub?
SGB võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SGB hinna ennustust.
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 04:13:07 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

