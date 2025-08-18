Songbird (SGB) reaalajas hind on $ 0.0063306. Viimase 24 tunni jooksul SGB kaubeldud madalaim $ 0.0059279 ja kõrgeim $ 0.006929 näitab aktiivset turu volatiivsust. SGBkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.7192124892168296 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.003717734576447314.
Lüliajalise tootluse osas on SGB muutunud -1.76% viimase tunni jooksul, -0.99% 24 tunni vältel +7.28% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Songbird (SGB) – turuteave
Songbird praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 80.66K 24 tunnise kauplemismahuga. SGB ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 16089041095.890411. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Songbird (SGB) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Songbird tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.000063302
-0.99%
30 päeva
$ +0.0002154
+3.52%
60 päeva
$ +0.0010954
+20.92%
90 päeva
$ -0.0009121
-12.60%
Songbird Hinnamuutus täna
Täna registreeris SGB muutuse $ -0.000063302 (-0.99%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Songbird 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0002154 (+3.52%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Songbird 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus SGB $ +0.0010954 (+20.92%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Songbird 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0009121 (-12.60%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Songbird (SGB) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Songbird is Flare's Canary Network and it will have two distinct phases. Songbird will play an important role in the ongoing testing of the Flare Time Series Oracle, StateConnector and F-Asset systems and network architecture ahead of the Flare launch. The FTSO and F-Asset protocols will be launched on Songbird, and F-Assets are generated from the underlying tokens. This will improve the security, stability and trustworthiness of Flare's eventual release.
Songbird hinna ennustus (USD)
Kui palju on Songbird (SGB) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Songbird (SGB) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Songbird nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Songbird (SGB) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SGB tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.