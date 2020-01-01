SafeMoon (SFM) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi SafeMoon (SFM) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

SafeMoon (SFM) teave SafeMoon Protocol is a decentralized finance (DeFi) token. According to the SafeMoon website, SafeMoon has three functions that take place during each trade: Reflection, LP Acquisition and Burn. Ametlik veebisait: https://safemoon.meme/ Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/ELPrcU7qRV3DUz8AP6siTE7GkR3gkkBvGmgBRiLnC19Y Ostke SFM kohe!

SafeMoon (SFM) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage SafeMoon (SFM) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 1.00T $ 1.00T $ 1.00T Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 4.57M $ 4.57M $ 4.57M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.0027 $ 0.0027 $ 0.0027 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000000214870478366 $ 0.000000214870478366 $ 0.000000214870478366 Praegune hind: $ 0.000004573 $ 0.000004573 $ 0.000004573 Lisateave SafeMoon (SFM) hinna kohta

SafeMoon (SFM) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud SafeMoon (SFM) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SFM tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SFM tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SFM tokeni tokenoomikat, avastage SFM tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust SFM Kas olete huvitatud SafeMoon (SFM) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid SFM ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas SFM MEXC-ist osta!

SafeMoon (SFM) hinna ajalugu SFM hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage SFM hinna ajalugu kohe!

SFM – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SFM võiks suunduda? Meie SFM hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SFM tokeni hinna ennustust kohe!

