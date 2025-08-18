Mis on SafeMoon (SFM)

SafeMoon Protocol is a decentralized finance (DeFi) token. According to the SafeMoon website, SafeMoon has three functions that take place during each trade: Reflection, LP Acquisition and Burn.

SafeMoon on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie SafeMoon investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.



Lisaks saate teha järgmist.

- Kontrollida SFM panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.

- Lugeda ülevaateid ja analüüse SafeMoon kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie SafeMoon ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

SafeMoon hinna ennustus (USD)

Kui palju on SafeMoon (SFM) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie SafeMoon (SFM) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida SafeMoon nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake SafeMoon hinna ennustust kohe!

SafeMoon (SFM) tokenoomika

SafeMoon (SFM) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SFM tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

SafeMoon (SFM) ostujuhend

Kas otsite, kuidas SafeMoon osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust SafeMoon osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

SFM kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

SafeMoon ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest SafeMoon võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse SafeMoon kohta Kui palju on SafeMoon (SFM) tänapäeval väärt? Reaalajas SFM hind USD on 0.000004645 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune SFM/USD hind? $ 0.000004645 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind SFM/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on SafeMoon turukapitalisatsioon? SFM turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on SFM ringlev varu? SFM ringlev varu on 0.00 USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim SFM (ATH) hind? SFM saavutab ATH hinna summas 0.007231627849546119 USD . Mis oli kõigi aegade SFM madalaim (ATL) hind? SFM nägi ATL hinda summas 0.000000214870478366 USD . Milline on SFM kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine SFM kauplemismaht on $ 55.53K USD . Kas SFM sel aastal kõrgemale ka suundub? SFM võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SFM hinna ennustust

SafeMoon (SFM) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8) Tüüp Teave 08-17 18:11:00 Valdkonna uudised Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion 08-17 11:15:00 Valdkonna uudised Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins 08-16 16:39:00 Valdkonna uudised This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume 08-16 14:30:00 Valdkonna uudised Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem 08-16 04:04:00 Valuutapoliitika Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business 08-15 19:17:00 Valdkonna uudised Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s? OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu 2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.