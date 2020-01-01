EthXY (SEXY) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi EthXY (SEXY) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

EthXY (SEXY) teave SEXY is utilized for purchasing in-game items within EthXY. In EthXY, players can customize their avatar utilizing RPG items including armors and weapons. The game is played through Telegram chat. Ametlik veebisait: https://ethxy.com Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0xc52FaFDc900cB92Ae01E6E4F8979aF7f436e2EB2 Ostke SEXY kohe!

EthXY (SEXY) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage EthXY (SEXY) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 6.84M $ 6.84M $ 6.84M Kõigi aegade kõrgeim: $ 3.1 $ 3.1 $ 3.1 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000397645126278051 $ 0.000397645126278051 $ 0.000397645126278051 Praegune hind: $ 0.06842 $ 0.06842 $ 0.06842 Lisateave EthXY (SEXY) hinna kohta

EthXY (SEXY) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud EthXY (SEXY) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SEXY tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SEXY tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SEXY tokeni tokenoomikat, avastage SEXY tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust SEXY Kas olete huvitatud EthXY (SEXY) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid SEXY ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas SEXY MEXC-ist osta!

EthXY (SEXY) hinna ajalugu SEXY hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage SEXY hinna ajalugu kohe!

SEXY – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SEXY võiks suunduda? Meie SEXY hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SEXY tokeni hinna ennustust kohe!

