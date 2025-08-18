EthXY (SEXY) reaalajas hind on $ 0.07323. Viimase 24 tunni jooksul SEXY kaubeldud madalaim $ 0.06923 ja kõrgeim $ 0.083 näitab aktiivset turu volatiivsust. SEXYkõigi aegade kõrgeim hind on $ 3.142767230656161 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000397645126278051.
Lüliajalise tootluse osas on SEXY muutunud -0.37% viimase tunni jooksul, -0.16% 24 tunni vältel -1.82% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
EthXY (SEXY) – turuteave
EthXY praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 41.96K 24 tunnise kauplemismahuga. SEXY ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 100000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 7.32M.
EthXY (SEXY) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse EthXY tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0001247
-0.16%
30 päeva
$ +0.01351
+22.62%
60 päeva
$ +0.03421
+87.67%
90 päeva
$ +0.01867
+34.21%
EthXY Hinnamuutus täna
Täna registreeris SEXY muutuse $ -0.0001247 (-0.16%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
EthXY 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.01351 (+22.62%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
EthXY 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus SEXY $ +0.03421 (+87.67%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
EthXY 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.01867 (+34.21%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada EthXY (SEXY) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
SEXY is utilized for purchasing in-game items within EthXY. In EthXY, players can customize their avatar utilizing RPG items including armors and weapons. The game is played through Telegram chat.
EthXY hinna ennustus (USD)
Kui palju on EthXY (SEXY) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie EthXY (SEXY) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida EthXY nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
EthXY (SEXY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SEXY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
