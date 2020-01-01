Sex Token (SEX) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Sex Token (SEX) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Sex Token (SEX) teave Join us on a journey into the world of passion and innovation. Discover the story behind the unique SEX token, born from the union of a hero and the Cryptocurrency Goddess. Ametlik veebisait: https://sexone.sex/ Plokiahela Explorer: https://arbiscan.io/token/0xd26B0c6Ef8581E921AE41C66e508C62a581B709D Ostke SEX kohe!

Turukapital: $ 0.00
Koguvaru: $ 1.00
Ringlev varu: $ 0.00
FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 146.78K
Kõigi aegade kõrgeim: $ 450,000,000
Kõigi aegade madalaim: $ 50,174.09535057523
Praegune hind: $ 146,780.92

Sex Token (SEX) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Sex Token (SEX) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SEX tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SEX tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SEX tokeni tokenoomikat, avastage SEX tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust SEX Kas olete huvitatud Sex Token (SEX) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid SEX ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas SEX MEXC-ist osta!

Sex Token (SEX) hinna ajalugu SEX hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage SEX hinna ajalugu kohe!

SEX – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SEX võiks suunduda? Meie SEX hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SEX tokeni hinna ennustust kohe!

