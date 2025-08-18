Sex Token (SEX) reaalajas hind on $ 102,390.69. Viimase 24 tunni jooksul SEX kaubeldud madalaim $ 66,758.29 ja kõrgeim $ 114,799.99 näitab aktiivset turu volatiivsust. SEXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 441,094,703.0990784 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 50,174.09535057523.
Lüliajalise tootluse osas on SEX muutunud +21.97% viimase tunni jooksul, +24.59% 24 tunni vältel +85.53% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Sex Token (SEX) – turuteave
Sex Token praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 52.81K 24 tunnise kauplemismahuga. SEX ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 1. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 102.39K.
Sex Token (SEX) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Sex Token tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +20,208.5807
+24.59%
30 päeva
$ +28,481.63
+38.53%
60 päeva
$ -67,964.69
-39.90%
90 päeva
$ -204,541.74
-66.65%
Sex Token Hinnamuutus täna
Täna registreeris SEX muutuse $ +20,208.5807 (+24.59%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Sex Token 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +28,481.63 (+38.53%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Sex Token 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus SEX $ -67,964.69 (-39.90%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Sex Token 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -204,541.74 (-66.65%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Sex Token (SEX) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Join us on a journey into the world of passion and innovation. Discover the story behind the unique SEX token, born from the union of a hero and the Cryptocurrency Goddess.
Sex Token on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Sex Token investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida SEX panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Sex Token kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Sex Token ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Sex Token hinna ennustus (USD)
Kui palju on Sex Token (SEX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Sex Token (SEX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Sex Token nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Sex Token (SEX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SEX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Sex Token (SEX) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Sex Token osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Sex Token osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.