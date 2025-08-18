Rohkem infot SEX

Sex Token hind(SEX)

1 SEX/USD reaalajas hind:

$102,390.69
+24.59%1D
USD
Sex Token (SEX) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 05:23:17 (UTC+8)

Sex Token (SEX) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 66,758.29
24 h madal
$ 114,799.99
24 h kõrge

$ 66,758.29
$ 114,799.99
$ 441,094,703.0990784
$ 50,174.09535057523
+21.97%

+24.59%

+85.53%

+85.53%

Sex Token (SEX) reaalajas hind on $ 102,390.69. Viimase 24 tunni jooksul SEX kaubeldud madalaim $ 66,758.29 ja kõrgeim $ 114,799.99 näitab aktiivset turu volatiivsust. SEXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 441,094,703.0990784 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 50,174.09535057523.

Lüliajalise tootluse osas on SEX muutunud +21.97% viimase tunni jooksul, +24.59% 24 tunni vältel +85.53% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Sex Token (SEX) – turuteave

No.7546

$ 0.00
$ 52.81K
$ 102.39K
0.00
1
1
0.00%

ARB

Sex Token praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 52.81K 24 tunnise kauplemismahuga. SEX ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 1. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 102.39K.

Sex Token (SEX) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Sex Token tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +20,208.5807+24.59%
30 päeva$ +28,481.63+38.53%
60 päeva$ -67,964.69-39.90%
90 päeva$ -204,541.74-66.65%
Sex Token Hinnamuutus täna

Täna registreeris SEX muutuse $ +20,208.5807 (+24.59%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Sex Token 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +28,481.63 (+38.53%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Sex Token 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus SEX $ -67,964.69 (-39.90%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Sex Token 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -204,541.74 (-66.65%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Sex Token (SEX) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Sex Token hinnaajaloo lehte.

Mis on Sex Token (SEX)

Join us on a journey into the world of passion and innovation. Discover the story behind the unique SEX token, born from the union of a hero and the Cryptocurrency Goddess.

Sex Token on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Sex Token investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida SEX panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Sex Token kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Sex Token ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Sex Token hinna ennustus (USD)

Kui palju on Sex Token (SEX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Sex Token (SEX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Sex Token nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Sex Token hinna ennustust kohe!

Sex Token (SEX) tokenoomika

Sex Token (SEX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SEX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Sex Token (SEX) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Sex Token osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Sex Token osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

SEX kohalike valuutade suhtes

1 Sex Token(SEX)/VND
2,694,411,007.35
1 Sex Token(SEX)/AUD
A$156,657.7557
1 Sex Token(SEX)/GBP
74,745.2037
1 Sex Token(SEX)/EUR
87,032.0865
1 Sex Token(SEX)/USD
$102,390.69
1 Sex Token(SEX)/MYR
RM431,064.8049
1 Sex Token(SEX)/TRY
4,182,659.6865
1 Sex Token(SEX)/JPY
¥15,051,431.43
1 Sex Token(SEX)/ARS
ARS$132,629,732.4777
1 Sex Token(SEX)/RUB
8,156,442.3654
1 Sex Token(SEX)/INR
8,960,209.2819
1 Sex Token(SEX)/IDR
Rp1,651,462,510.7307
1 Sex Token(SEX)/KRW
142,208,381.5272
1 Sex Token(SEX)/PHP
5,813,743.3782
1 Sex Token(SEX)/EGP
￡E.4,936,255.1649
1 Sex Token(SEX)/BRL
R$552,909.726
1 Sex Token(SEX)/CAD
C$141,299.1522
1 Sex Token(SEX)/BDT
12,421,014.6039
1 Sex Token(SEX)/NGN
156,800,078.7591
1 Sex Token(SEX)/UAH
4,219,520.3349
1 Sex Token(SEX)/VES
Bs13,822,743.15
1 Sex Token(SEX)/CLP
$98,499,843.78
1 Sex Token(SEX)/PKR
Rs28,980,660.8976
1 Sex Token(SEX)/KZT
55,375,956.8727
1 Sex Token(SEX)/THB
฿3,312,338.8215
1 Sex Token(SEX)/TWD
NT$3,074,792.4207
1 Sex Token(SEX)/AED
د.إ375,773.8323
1 Sex Token(SEX)/CHF
Fr81,912.552
1 Sex Token(SEX)/HKD
HK$800,695.1958
1 Sex Token(SEX)/AMD
֏39,154,199.856
1 Sex Token(SEX)/MAD
.د.م920,492.3031
1 Sex Token(SEX)/MXN
$1,915,729.8099
1 Sex Token(SEX)/PLN
371,678.2047
1 Sex Token(SEX)/RON
лв442,327.7808
1 Sex Token(SEX)/SEK
kr976,807.1826
1 Sex Token(SEX)/BGN
лв170,992.4523
1 Sex Token(SEX)/HUF
Ft34,555,833.9681
1 Sex Token(SEX)/CZK
2,139,965.421
1 Sex Token(SEX)/KWD
د.ك31,126.76976
1 Sex Token(SEX)/ILS
345,056.6253
1 Sex Token(SEX)/NOK
kr1,040,289.4104
1 Sex Token(SEX)/NZD
$172,016.3592

Sex Token ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Sex Token võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse Sex Token ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Sex Token kohta

Kui palju on Sex Token (SEX) tänapäeval väärt?
Reaalajas SEX hind USD on 102,390.69 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SEX/USD hind?
Praegune hind SEX/USD on $ 102,390.69. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Sex Token turukapitalisatsioon?
SEX turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SEX ringlev varu?
SEX ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SEX (ATH) hind?
SEX saavutab ATH hinna summas 441,094,703.0990784 USD.
Mis oli kõigi aegade SEX madalaim (ATL) hind?
SEX nägi ATL hinda summas 50,174.09535057523 USD.
Milline on SEX kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SEX kauplemismaht on $ 52.81K USD.
Kas SEX sel aastal kõrgemale ka suundub?
SEX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SEX hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 05:23:17 (UTC+8)

Sex Token (SEX) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

