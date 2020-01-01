OpenServ (SERV) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi OpenServ (SERV) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

OpenServ (SERV) teave Layer 0 connects all AI agents, frameworks and chains to power a new eco of agentic apps. Ametlik veebisait: https://openserv.ai Valge raamat: https://docsend.com/view/fm8vpbs8w52iqyg3 Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x40e3d1A4B2C47d9AA61261F5606136ef73E28042 Ostke SERV kohe!

OpenServ (SERV) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage OpenServ (SERV) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 45.67M $ 45.67M $ 45.67M Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 672.38M $ 672.38M $ 672.38M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 67.93M $ 67.93M $ 67.93M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.087 $ 0.087 $ 0.087 Kõigi aegade madalaim: $ 0.001324754625465334 $ 0.001324754625465334 $ 0.001324754625465334 Praegune hind: $ 0.06793 $ 0.06793 $ 0.06793 Lisateave OpenServ (SERV) hinna kohta

OpenServ (SERV) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud OpenServ (SERV) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SERV tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SERV tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SERV tokeni tokenoomikat, avastage SERV tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust SERV Kas olete huvitatud OpenServ (SERV) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid SERV ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas SERV MEXC-ist osta!

OpenServ (SERV) hinna ajalugu SERV hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage SERV hinna ajalugu kohe!

SERV – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SERV võiks suunduda? Meie SERV hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SERV tokeni hinna ennustust kohe!

