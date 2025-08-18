Rohkem infot SERV

OpenServ logo

OpenServ hind(SERV)

1 SERV/USD reaalajas hind:

$0.0762
$0.0762$0.0762
-5.92%1D
USD
OpenServ (SERV) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 03:04:17 (UTC+8)

OpenServ (SERV) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0726
$ 0.0726$ 0.0726
24 h madal
$ 0.087
$ 0.087$ 0.087
24 h kõrge

$ 0.0726
$ 0.0726$ 0.0726

$ 0.087
$ 0.087$ 0.087

$ 0.13915322742647276
$ 0.13915322742647276$ 0.13915322742647276

$ 0.001324754625465334
$ 0.001324754625465334$ 0.001324754625465334

-5.15%

-5.92%

+11.43%

+11.43%

OpenServ (SERV) reaalajas hind on $ 0.0762. Viimase 24 tunni jooksul SERV kaubeldud madalaim $ 0.0726 ja kõrgeim $ 0.087 näitab aktiivset turu volatiivsust. SERVkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.13915322742647276 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.001324754625465334.

Lüliajalise tootluse osas on SERV muutunud -5.15% viimase tunni jooksul, -5.92% 24 tunni vältel +11.43% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

OpenServ (SERV) – turuteave

No.568

$ 51.24M
$ 51.24M$ 51.24M

$ 16.48K
$ 16.48K$ 16.48K

$ 76.20M
$ 76.20M$ 76.20M

672.38M
672.38M 672.38M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

67.23%

ETH

OpenServ praegune turukapitalisatsioon on $ 51.24M $ 16.48K 24 tunnise kauplemismahuga. SERV ringlev varu on 672.38M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 76.20M.

OpenServ (SERV) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse OpenServ tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0047949-5.92%
30 päeva$ +0.03064+67.25%
60 päeva$ +0.04486+143.13%
90 päeva$ +0.01401+22.52%
OpenServ Hinnamuutus täna

Täna registreeris SERV muutuse $ -0.0047949 (-5.92%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

OpenServ 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.03064 (+67.25%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

OpenServ 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus SERV $ +0.04486 (+143.13%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

OpenServ 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.01401 (+22.52%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada OpenServ (SERV) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe OpenServ hinnaajaloo lehte.

Mis on OpenServ (SERV)

Layer 0 connects all AI agents, frameworks and chains to power a new eco of agentic apps.

OpenServ on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie OpenServ investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida SERV panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse OpenServ kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie OpenServ ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

OpenServ hinna ennustus (USD)

Kui palju on OpenServ (SERV) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie OpenServ (SERV) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida OpenServ nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake OpenServ hinna ennustust kohe!

OpenServ (SERV) tokenoomika

OpenServ (SERV) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SERV tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

OpenServ (SERV) ostujuhend

Kas otsite, kuidas OpenServ osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust OpenServ osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

SERV kohalike valuutade suhtes

1 OpenServ(SERV)/VND
2,005.203
1 OpenServ(SERV)/AUD
A$0.115824
1 OpenServ(SERV)/GBP
0.055626
1 OpenServ(SERV)/EUR
0.06477
1 OpenServ(SERV)/USD
$0.0762
1 OpenServ(SERV)/MYR
RM0.320802
1 OpenServ(SERV)/TRY
3.108198
1 OpenServ(SERV)/JPY
¥11.2014
1 OpenServ(SERV)/ARS
ARS$98.832162
1 OpenServ(SERV)/RUB
6.073902
1 OpenServ(SERV)/INR
6.668262
1 OpenServ(SERV)/IDR
Rp1,229.032086
1 OpenServ(SERV)/KRW
105.832656
1 OpenServ(SERV)/PHP
4.30911
1 OpenServ(SERV)/EGP
￡E.3.677412
1 OpenServ(SERV)/BRL
R$0.41148
1 OpenServ(SERV)/CAD
C$0.105156
1 OpenServ(SERV)/BDT
9.253728
1 OpenServ(SERV)/NGN
116.870988
1 OpenServ(SERV)/UAH
3.140202
1 OpenServ(SERV)/VES
Bs10.287
1 OpenServ(SERV)/CLP
$73.4568
1 OpenServ(SERV)/PKR
Rs21.585936
1 OpenServ(SERV)/KZT
41.255442
1 OpenServ(SERV)/THB
฿2.468118
1 OpenServ(SERV)/TWD
NT$2.288286
1 OpenServ(SERV)/AED
د.إ0.279654
1 OpenServ(SERV)/CHF
Fr0.06096
1 OpenServ(SERV)/HKD
HK$0.595884
1 OpenServ(SERV)/AMD
֏29.128212
1 OpenServ(SERV)/MAD
.د.م0.685038
1 OpenServ(SERV)/MXN
$1.437894
1 OpenServ(SERV)/PLN
0.277368
1 OpenServ(SERV)/RON
лв0.329184
1 OpenServ(SERV)/SEK
kr0.72771
1 OpenServ(SERV)/BGN
лв0.127254
1 OpenServ(SERV)/HUF
Ft25.72512
1 OpenServ(SERV)/CZK
1.59258
1 OpenServ(SERV)/KWD
د.ك0.023241
1 OpenServ(SERV)/ILS
0.256794
1 OpenServ(SERV)/NOK
kr0.776478
1 OpenServ(SERV)/NZD
$0.128016

OpenServ ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest OpenServ võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse OpenServ ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse OpenServ kohta

Kui palju on OpenServ (SERV) tänapäeval väärt?
Reaalajas SERV hind USD on 0.0762 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SERV/USD hind?
Praegune hind SERV/USD on $ 0.0762. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on OpenServ turukapitalisatsioon?
SERV turukapitalisatsioon on $ 51.24M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SERV ringlev varu?
SERV ringlev varu on 672.38M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SERV (ATH) hind?
SERV saavutab ATH hinna summas 0.13915322742647276 USD.
Mis oli kõigi aegade SERV madalaim (ATL) hind?
SERV nägi ATL hinda summas 0.001324754625465334 USD.
Milline on SERV kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SERV kauplemismaht on $ 16.48K USD.
Kas SERV sel aastal kõrgemale ka suundub?
SERV võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SERV hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 03:04:17 (UTC+8)

OpenServ (SERV) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

SERV/USD kalkulaator

Summa

SERV
SERV
USD
USD

1 SERV = 0.0762 USD

Kauplemine: SERV

SERVUSDT
$0.0762
$0.0762$0.0762
-5.92%

