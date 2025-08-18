Serenity Shield (SERSH) reaalajas hind on $ 0.09606. Viimase 24 tunni jooksul SERSH kaubeldud madalaim $ 0.09241 ja kõrgeim $ 0.09764 näitab aktiivset turu volatiivsust. SERSHkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.2608300667655898 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.002311994722644291.
Lüliajalise tootluse osas on SERSH muutunud -0.29% viimase tunni jooksul, +1.28% 24 tunni vältel +31.08% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Serenity Shield (SERSH) – turuteave
Serenity Shield praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 112.40K 24 tunnise kauplemismahuga. SERSH ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 99344622. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 9.54M.
Serenity Shield (SERSH) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Serenity Shield tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.0012138
+1.28%
30 päeva
$ +0.05946
+162.45%
60 päeva
$ +0.0464
+93.43%
90 päeva
$ +0.04296
+80.90%
Serenity Shield Hinnamuutus täna
Täna registreeris SERSH muutuse $ +0.0012138 (+1.28%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Serenity Shield 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.05946 (+162.45%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Serenity Shield 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus SERSH $ +0.0464 (+93.43%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Serenity Shield 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.04296 (+80.90%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Serenity Shield's secure and multi-chain private data storage capabilities have wide-ranging use cases across various industries and applications. Besides offering a unique inheritance protocol onchain for crypto users , serenity shield strongbox helps individuals, families, and businesses to store sensitive information such as financial records, legal documents, medical records, and other confidential data that needs to be protected.
Serenity Shield hinna ennustus (USD)
Kui palju on Serenity Shield (SERSH) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Serenity Shield (SERSH) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Serenity Shield nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Serenity Shield (SERSH) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SERSH tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
