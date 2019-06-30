SERO (SERO) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi SERO (SERO) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

SERO (SERO) teave SERO is a next-generation privacy blockchain that supports smart contracts and enables the issuance of privacy coins and anonymous assets. Known as a private version of Ethereum, SERO uses zero-knowledge proofs, a cryptographic method that performs better than the one used by ZCash. With native anonymous transactions, SERO is the world's first true privacy platform for Decentralized Applications(DApps). SERO also employs the most advanced POW + POS consensus, which provides significantly better network security and performance than POW consensus-based blockchains. The project is funded by former IDG co-founder Mr. Suyang Zhang, LD Capital and Quantum Investment Fund, and is currently collaborating with major mining pools such as F2Pool. Ametlik veebisait: https://sero.cash/ Valge raamat: https://sero.cash/en/uploadfile/upload/2019052010565112.pdf Plokiahela Explorer: https://explorer.web.sero.cash/ Ostke SERO kohe!

SERO (SERO) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage SERO (SERO) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.62M $ 1.62M $ 1.62M Koguvaru: $ 592.69M $ 592.69M $ 592.69M Ringlev varu: $ 439.45M $ 439.45M $ 439.45M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 2.39M $ 2.39M $ 2.39M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.48 $ 0.48 $ 0.48 Kõigi aegade madalaim: $ 0.003187564058042448 $ 0.003187564058042448 $ 0.003187564058042448 Praegune hind: $ 0.003694 $ 0.003694 $ 0.003694 Lisateave SERO (SERO) hinna kohta

SERO (SERO) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud SERO (SERO) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SERO tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SERO tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SERO tokeni tokenoomikat, avastage SERO tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust SERO Kas olete huvitatud SERO (SERO) lisamisest oma portfooliosse?

SERO (SERO) hinna ajalugu SERO hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage SERO hinna ajalugu kohe!

SERO – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SERO võiks suunduda? Meie SERO hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SERO tokeni hinna ennustust kohe!

