SERO (SERO) reaalajas hind on $ 0.003824. Viimase 24 tunni jooksul SERO kaubeldud madalaim $ 0.003718 ja kõrgeim $ 0.003958 näitab aktiivset turu volatiivsust. SEROkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.43970494 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.003187564058042448.
Lüliajalise tootluse osas on SERO muutunud +0.73% viimase tunni jooksul, -0.20% 24 tunni vältel -12.06% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
SERO (SERO) – turuteave
No.1916
$ 1.68M
$ 1.68M$ 1.68M
$ 56.86K
$ 56.86K$ 56.86K
$ 2.48M
$ 2.48M$ 2.48M
438.94M
438.94M 438.94M
647,367,590
647,367,590 647,367,590
592,693,471
592,693,471 592,693,471
67.80%
2019-06-30 00:00:00
$ 0.3
$ 0.3$ 0.3
SERO
SERO praegune turukapitalisatsioon on $ 1.68M$ 56.86K 24 tunnise kauplemismahuga. SERO ringlev varu on 438.94M, mille koguvaru on 592693471. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 2.48M.
SERO (SERO) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse SERO tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.00000767
-0.20%
30 päeva
$ -0.000821
-17.68%
60 päeva
$ -0.000912
-19.26%
90 päeva
$ -0.001362
-26.27%
SERO Hinnamuutus täna
Täna registreeris SERO muutuse $ -0.00000767 (-0.20%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
SERO 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000821 (-17.68%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
SERO 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus SERO $ -0.000912 (-19.26%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
SERO 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.001362 (-26.27%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada SERO (SERO) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
SERO is a next-generation privacy blockchain that supports smart contracts and enables the issuance of privacy coins and anonymous assets. Known as a private version of Ethereum, SERO uses zero-knowledge proofs, a cryptographic method that performs better than the one used by ZCash. With native anonymous transactions, SERO is the world's first true privacy platform for Decentralized Applications(DApps). SERO also employs the most advanced POW + POS consensus, which provides significantly better network security and performance than POW consensus-based blockchains.
The project is funded by former IDG co-founder Mr. Suyang Zhang, LD Capital and Quantum Investment Fund, and is currently collaborating with major mining pools such as F2Pool.
SERO on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie SERO investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida SERO panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse SERO kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie SERO ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
SERO hinna ennustus (USD)
Kui palju on SERO (SERO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie SERO (SERO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida SERO nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
SERO (SERO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SERO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
SERO (SERO) ostujuhend
Kas otsite, kuidas SERO osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust SERO osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.