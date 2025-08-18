Rohkem infot SERO

SERO logo

SERO hind(SERO)

1 SERO/USD reaalajas hind:

$0.003825
-0.20%1D
USD
SERO (SERO) reaalajas hinnagraafik
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 03:04:09 (UTC+8)

SERO (SERO) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.003718
24 h madal
$ 0.003958
24 h kõrge

$ 0.003718
$ 0.003958
$ 0.43970494
$ 0.003187564058042448
+0.73%

-0.20%

-12.06%

-12.06%

SERO (SERO) reaalajas hind on $ 0.003824. Viimase 24 tunni jooksul SERO kaubeldud madalaim $ 0.003718 ja kõrgeim $ 0.003958 näitab aktiivset turu volatiivsust. SEROkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.43970494 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.003187564058042448.

Lüliajalise tootluse osas on SERO muutunud +0.73% viimase tunni jooksul, -0.20% 24 tunni vältel -12.06% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

SERO (SERO) – turuteave

No.1916

$ 1.68M
$ 56.86K
$ 2.48M
438.94M
647,367,590
592,693,471
67.80%

2019-06-30 00:00:00

$ 0.3
SERO

SERO praegune turukapitalisatsioon on $ 1.68M $ 56.86K 24 tunnise kauplemismahuga. SERO ringlev varu on 438.94M, mille koguvaru on 592693471. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 2.48M.

SERO (SERO) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse SERO tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00000767-0.20%
30 päeva$ -0.000821-17.68%
60 päeva$ -0.000912-19.26%
90 päeva$ -0.001362-26.27%
SERO Hinnamuutus täna

Täna registreeris SERO muutuse $ -0.00000767 (-0.20%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

SERO 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000821 (-17.68%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

SERO 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus SERO $ -0.000912 (-19.26%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

SERO 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.001362 (-26.27%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada SERO (SERO) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe SERO hinnaajaloo lehte.

Mis on SERO (SERO)

SERO is a next-generation privacy blockchain that supports smart contracts and enables the issuance of privacy coins and anonymous assets. Known as a private version of Ethereum, SERO uses zero-knowledge proofs, a cryptographic method that performs better than the one used by ZCash. With native anonymous transactions, SERO is the world's first true privacy platform for Decentralized Applications(DApps). SERO also employs the most advanced POW + POS consensus, which provides significantly better network security and performance than POW consensus-based blockchains. The project is funded by former IDG co-founder Mr. Suyang Zhang, LD Capital and Quantum Investment Fund, and is currently collaborating with major mining pools such as F2Pool.

SERO on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie SERO investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida SERO panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse SERO kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie SERO ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

SERO hinna ennustus (USD)

Kui palju on SERO (SERO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie SERO (SERO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida SERO nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake SERO hinna ennustust kohe!

SERO (SERO) tokenoomika

SERO (SERO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SERO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

SERO (SERO) ostujuhend

Kas otsite, kuidas SERO osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust SERO osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

SERO kohalike valuutade suhtes

SERO ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest SERO võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse SERO ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse SERO kohta

Kui palju on SERO (SERO) tänapäeval väärt?
Reaalajas SERO hind USD on 0.003824 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SERO/USD hind?
Praegune hind SERO/USD on $ 0.003824. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on SERO turukapitalisatsioon?
SERO turukapitalisatsioon on $ 1.68M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SERO ringlev varu?
SERO ringlev varu on 438.94M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SERO (ATH) hind?
SERO saavutab ATH hinna summas 0.43970494 USD.
Mis oli kõigi aegade SERO madalaim (ATL) hind?
SERO nägi ATL hinda summas 0.003187564058042448 USD.
Milline on SERO kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SERO kauplemismaht on $ 56.86K USD.
Kas SERO sel aastal kõrgemale ka suundub?
SERO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SERO hinna ennustust.
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 03:04:09 (UTC+8)

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

