Suilend logo

Suilend hind(SEND)

1 SEND/USD reaalajas hind:

$0.5801
$0.5801$0.5801
-1.56%1D
USD
Suilend (SEND) reaalajas hinnagraafik
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 05:23:02 (UTC+8)

Suilend (SEND) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.5637
$ 0.5637$ 0.5637
24 h madal
$ 0.6081
$ 0.6081$ 0.6081
24 h kõrge

$ 0.5637
$ 0.5637$ 0.5637

$ 0.6081
$ 0.6081$ 0.6081

$ 4.099970461772894
$ 4.099970461772894$ 4.099970461772894

$ 0.2752092555661979
$ 0.2752092555661979$ 0.2752092555661979

+0.34%

-1.55%

+0.83%

+0.83%

Suilend (SEND) reaalajas hind on $ 0.5801. Viimase 24 tunni jooksul SEND kaubeldud madalaim $ 0.5637 ja kõrgeim $ 0.6081 näitab aktiivset turu volatiivsust. SENDkõigi aegade kõrgeim hind on $ 4.099970461772894 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.2752092555661979.

Lüliajalise tootluse osas on SEND muutunud +0.34% viimase tunni jooksul, -1.55% 24 tunni vältel +0.83% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Suilend (SEND) – turuteave

No.781

$ 28.26M
$ 28.26M$ 28.26M

$ 446.75K
$ 446.75K$ 446.75K

$ 58.01M
$ 58.01M$ 58.01M

48.72M
48.72M 48.72M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

100,000,000
100,000,000 100,000,000

48.72%

SUI

Suilend praegune turukapitalisatsioon on $ 28.26M $ 446.75K 24 tunnise kauplemismahuga. SEND ringlev varu on 48.72M, mille koguvaru on 100000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 58.01M.

Suilend (SEND) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Suilend tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.009193-1.55%
30 päeva$ -0.0135-2.28%
60 päeva$ +0.1215+26.49%
90 päeva$ -0.1002-14.73%
Suilend Hinnamuutus täna

Täna registreeris SEND muutuse $ -0.009193 (-1.55%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Suilend 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0135 (-2.28%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Suilend 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus SEND $ +0.1215 (+26.49%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Suilend 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.1002 (-14.73%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Suilend (SEND) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Suilend hinnaajaloo lehte.

Mis on Suilend (SEND)

Suilend is a lending and borrowing platform on Sui.

Suilend on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Suilend investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida SEND panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Suilend kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Suilend ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Suilend hinna ennustus (USD)

Kui palju on Suilend (SEND) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Suilend (SEND) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Suilend nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Suilend hinna ennustust kohe!

Suilend (SEND) tokenoomika

Suilend (SEND) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SEND tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Suilend (SEND) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Suilend osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Suilend osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

Suilend ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Suilend võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse Suilend ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Suilend kohta

Kui palju on Suilend (SEND) tänapäeval väärt?
Reaalajas SEND hind USD on 0.5801 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SEND/USD hind?
Praegune hind SEND/USD on $ 0.5801. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Suilend turukapitalisatsioon?
SEND turukapitalisatsioon on $ 28.26M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SEND ringlev varu?
SEND ringlev varu on 48.72M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SEND (ATH) hind?
SEND saavutab ATH hinna summas 4.099970461772894 USD.
Mis oli kõigi aegade SEND madalaim (ATL) hind?
SEND nägi ATL hinda summas 0.2752092555661979 USD.
Milline on SEND kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SEND kauplemismaht on $ 446.75K USD.
Kas SEND sel aastal kõrgemale ka suundub?
SEND võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SEND hinna ennustust.
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 05:23:02 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

