Sentio Protocol logo

Sentio Protocol hind(SEN)

1 SEN/USD reaalajas hind:

$0.02724
$0.02724
-0.03%1D
USD
Sentio Protocol (SEN) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 01:53:21 (UTC+8)

Sentio Protocol (SEN) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.02614
$ 0.02614
24 h madal
$ 0.0305
$ 0.0305
24 h kõrge

$ 0.02614
$ 0.02614

$ 0.0305
$ 0.0305

$ 0.7974958969002627
$ 0.7974958969002627

$ 0.000201297989722525
$ 0.000201297989722525

-0.19%

-0.03%

+23.98%

+23.98%

Sentio Protocol (SEN) reaalajas hind on $ 0.02724. Viimase 24 tunni jooksul SEN kaubeldud madalaim $ 0.02614 ja kõrgeim $ 0.0305 näitab aktiivset turu volatiivsust. SENkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.7974958969002627 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000201297989722525.

Lüliajalise tootluse osas on SEN muutunud -0.19% viimase tunni jooksul, -0.03% 24 tunni vältel +23.98% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Sentio Protocol (SEN) – turuteave

No.1747

$ 2.67M
$ 2.67M

$ 63.38K
$ 63.38K

$ 2.72M
$ 2.72M

98.00M
98.00M

100,000,000
100,000,000

100,000,000
100,000,000

98.00%

ETH

Sentio Protocol praegune turukapitalisatsioon on $ 2.67M $ 63.38K 24 tunnise kauplemismahuga. SEN ringlev varu on 98.00M, mille koguvaru on 100000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 2.72M.

Sentio Protocol (SEN) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Sentio Protocol tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0000082-0.03%
30 päeva$ -0.00171-5.91%
60 päeva$ -0.00027-0.99%
90 päeva$ -0.01363-33.35%
Sentio Protocol Hinnamuutus täna

Täna registreeris SEN muutuse $ -0.0000082 (-0.03%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Sentio Protocol 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00171 (-5.91%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Sentio Protocol 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus SEN $ -0.00027 (-0.99%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Sentio Protocol 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.01363 (-33.35%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Sentio Protocol (SEN) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Sentio Protocol hinnaajaloo lehte.

Mis on Sentio Protocol (SEN)

Sentio is a decentralized on-chain AI platform that revolutionizes how individuals and organizations interact with blockchain technology. By merging No-Code development with AI agent deployment, Sentio allows users to automate complex tasks—ranging from DeFi yield strategies to NFT management—without requiring deep technical know-how.

Sentio Protocol on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Sentio Protocol investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida SEN panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Sentio Protocol kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Sentio Protocol ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Sentio Protocol hinna ennustus (USD)

Kui palju on Sentio Protocol (SEN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Sentio Protocol (SEN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Sentio Protocol nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Sentio Protocol hinna ennustust kohe!

Sentio Protocol (SEN) tokenoomika

Sentio Protocol (SEN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SEN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Sentio Protocol (SEN) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Sentio Protocol osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Sentio Protocol osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

SEN kohalike valuutade suhtes

1 Sentio Protocol(SEN)/VND
716.8206
1 Sentio Protocol(SEN)/AUD
A$0.0414048
1 Sentio Protocol(SEN)/GBP
0.0198852
1 Sentio Protocol(SEN)/EUR
0.023154
1 Sentio Protocol(SEN)/USD
$0.02724
1 Sentio Protocol(SEN)/MYR
RM0.1146804
1 Sentio Protocol(SEN)/TRY
1.1111196
1 Sentio Protocol(SEN)/JPY
¥4.00428
1 Sentio Protocol(SEN)/ARS
ARS$35.3305524
1 Sentio Protocol(SEN)/RUB
2.1713004
1 Sentio Protocol(SEN)/INR
2.3837724
1 Sentio Protocol(SEN)/IDR
Rp439.3547772
1 Sentio Protocol(SEN)/KRW
37.8330912
1 Sentio Protocol(SEN)/PHP
1.540422
1 Sentio Protocol(SEN)/EGP
￡E.1.3146024
1 Sentio Protocol(SEN)/BRL
R$0.147096
1 Sentio Protocol(SEN)/CAD
C$0.0375912
1 Sentio Protocol(SEN)/BDT
3.3080256
1 Sentio Protocol(SEN)/NGN
41.7790776
1 Sentio Protocol(SEN)/UAH
1.1225604
1 Sentio Protocol(SEN)/VES
Bs3.6774
1 Sentio Protocol(SEN)/CLP
$26.25936
1 Sentio Protocol(SEN)/PKR
Rs7.7165472
1 Sentio Protocol(SEN)/KZT
14.7480084
1 Sentio Protocol(SEN)/THB
฿0.879852
1 Sentio Protocol(SEN)/TWD
NT$0.8180172
1 Sentio Protocol(SEN)/AED
د.إ0.0999708
1 Sentio Protocol(SEN)/CHF
Fr0.021792
1 Sentio Protocol(SEN)/HKD
HK$0.2130168
1 Sentio Protocol(SEN)/AMD
֏10.4127624
1 Sentio Protocol(SEN)/MAD
.د.م0.2448876
1 Sentio Protocol(SEN)/MXN
$0.5140188
1 Sentio Protocol(SEN)/PLN
0.0991536
1 Sentio Protocol(SEN)/RON
лв0.1176768
1 Sentio Protocol(SEN)/SEK
kr0.260142
1 Sentio Protocol(SEN)/BGN
лв0.0454908
1 Sentio Protocol(SEN)/HUF
Ft9.196224
1 Sentio Protocol(SEN)/CZK
0.569316
1 Sentio Protocol(SEN)/KWD
د.ك0.0083082
1 Sentio Protocol(SEN)/ILS
0.0917988
1 Sentio Protocol(SEN)/NOK
kr0.2775756
1 Sentio Protocol(SEN)/NZD
$0.0457632

Sentio Protocol ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Sentio Protocol võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Sentio Protocol ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Sentio Protocol kohta

Kui palju on Sentio Protocol (SEN) tänapäeval väärt?
Reaalajas SEN hind USD on 0.02724 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SEN/USD hind?
Praegune hind SEN/USD on $ 0.02724. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Sentio Protocol turukapitalisatsioon?
SEN turukapitalisatsioon on $ 2.67M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SEN ringlev varu?
SEN ringlev varu on 98.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SEN (ATH) hind?
SEN saavutab ATH hinna summas 0.7974958969002627 USD.
Mis oli kõigi aegade SEN madalaim (ATL) hind?
SEN nägi ATL hinda summas 0.000201297989722525 USD.
Milline on SEN kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SEN kauplemismaht on $ 63.38K USD.
Kas SEN sel aastal kõrgemale ka suundub?
SEN võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SEN hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 01:53:21 (UTC+8)

Aeg (UTC+8)TüüpTeave

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

1 SEN = 0.02724 USD

$0.02725
$0.02724
