Sentio Protocol (SEN) reaalajas hind on $ 0.02724. Viimase 24 tunni jooksul SEN kaubeldud madalaim $ 0.02614 ja kõrgeim $ 0.0305 näitab aktiivset turu volatiivsust. SENkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.7974958969002627 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000201297989722525.
Lüliajalise tootluse osas on SEN muutunud -0.19% viimase tunni jooksul, -0.03% 24 tunni vältel +23.98% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Sentio Protocol (SEN) – turuteave
Sentio Protocol praegune turukapitalisatsioon on $ 2.67M$ 63.38K 24 tunnise kauplemismahuga. SEN ringlev varu on 98.00M, mille koguvaru on 100000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 2.72M.
Sentio Protocol (SEN) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Sentio Protocol tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0000082
-0.03%
30 päeva
$ -0.00171
-5.91%
60 päeva
$ -0.00027
-0.99%
90 päeva
$ -0.01363
-33.35%
Sentio Protocol Hinnamuutus täna
Täna registreeris SEN muutuse $ -0.0000082 (-0.03%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Sentio Protocol 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00171 (-5.91%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Sentio Protocol 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus SEN $ -0.00027 (-0.99%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Sentio Protocol 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.01363 (-33.35%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Sentio Protocol (SEN) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Sentio is a decentralized on-chain AI platform that revolutionizes how individuals and organizations interact with blockchain technology. By merging No-Code development with AI agent deployment, Sentio allows users to automate complex tasks—ranging from DeFi yield strategies to NFT management—without requiring deep technical know-how.
Sentio Protocol on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Sentio Protocol investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida SEN panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Sentio Protocol kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Sentio Protocol ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Sentio Protocol hinna ennustus (USD)
Kui palju on Sentio Protocol (SEN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Sentio Protocol (SEN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Sentio Protocol nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Sentio Protocol (SEN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SEN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Sentio Protocol (SEN) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Sentio Protocol osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Sentio Protocol osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.