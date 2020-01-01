Selo (SELO) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Selo (SELO) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Selo (SELO) teave SELO+ is a hyperlocal-based life-logging app with an inbuilt Social-Fi and augmented NFT narrative. Ametlik veebisait: https://www.mooonshot.ai/ Valge raamat: https://wp.seloplus.com/eng/ Plokiahela Explorer: https://klaytnscope.com/account/0x342633c4a7f91094096e15b513f039af52e960d9 Ostke SELO kohe!

Selo (SELO) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Selo (SELO) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 3.06K $ 3.06K $ 3.06K Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 59.78M $ 59.78M $ 59.78M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 51.20K $ 51.20K $ 51.20K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.85735 $ 0.85735 $ 0.85735 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000278432011971831 $ 0.000278432011971831 $ 0.000278432011971831 Praegune hind: $ 0.0000512 $ 0.0000512 $ 0.0000512 Lisateave Selo (SELO) hinna kohta

Selo (SELO) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Selo (SELO) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SELO tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SELO tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SELO tokeni tokenoomikat, avastage SELO tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust SELO Kas olete huvitatud Selo (SELO) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid SELO ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas SELO MEXC-ist osta!

Selo (SELO) hinna ajalugu SELO hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage SELO hinna ajalugu kohe!

SELO – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SELO võiks suunduda? Meie SELO hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SELO tokeni hinna ennustust kohe!

