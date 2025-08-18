Rohkem infot SEIYAN

SEIYAN logo

SEIYAN hind(SEIYAN)

1 SEIYAN/USD reaalajas hind:

$0.003242
-4.64%1D
USD
SEIYAN (SEIYAN) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 05:22:50 (UTC+8)

SEIYAN (SEIYAN) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00296
24 h madal
$ 0.00359
24 h kõrge

$ 0.00296
$ 0.00359
$ 0.01750284828290258
$ 0.001162262175294497
+0.06%

-4.64%

+10.19%

+10.19%

SEIYAN (SEIYAN) reaalajas hind on $ 0.003242. Viimase 24 tunni jooksul SEIYAN kaubeldud madalaim $ 0.00296 ja kõrgeim $ 0.00359 näitab aktiivset turu volatiivsust. SEIYANkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.01750284828290258 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.001162262175294497.

Lüliajalise tootluse osas on SEIYAN muutunud +0.06% viimase tunni jooksul, -4.64% 24 tunni vältel +10.19% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

SEIYAN (SEIYAN) – turuteave

No.3987

$ 0.00
$ 115.67K
$ 3.24M
0.00
1,000,000,000
1,000,000,000
0.00%

SEI

SEIYAN praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 115.67K 24 tunnise kauplemismahuga. SEIYAN ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 3.24M.

SEIYAN (SEIYAN) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse SEIYAN tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00015775-4.64%
30 päeva$ -0.002188-40.30%
60 päeva$ -0.000401-11.01%
90 päeva$ +0.000923+39.80%
SEIYAN Hinnamuutus täna

Täna registreeris SEIYAN muutuse $ -0.00015775 (-4.64%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

SEIYAN 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.002188 (-40.30%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

SEIYAN 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus SEIYAN $ -0.000401 (-11.01%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

SEIYAN 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.000923 (+39.80%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada SEIYAN (SEIYAN) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe SEIYAN hinnaajaloo lehte.

Mis on SEIYAN (SEIYAN)

SEIYAN is the main brand coin of SEI Network: Onboard Users. Maximize Memes. Strengthen SEI.

SEIYAN on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie SEIYAN investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida SEIYAN panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse SEIYAN kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie SEIYAN ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

SEIYAN hinna ennustus (USD)

Kui palju on SEIYAN (SEIYAN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie SEIYAN (SEIYAN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida SEIYAN nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake SEIYAN hinna ennustust kohe!

SEIYAN (SEIYAN) tokenoomika

SEIYAN (SEIYAN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SEIYAN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

SEIYAN (SEIYAN) ostujuhend

Kas otsite, kuidas SEIYAN osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust SEIYAN osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

SEIYAN kohalike valuutade suhtes

SEIYAN ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest SEIYAN võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse SEIYAN ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse SEIYAN kohta

Kui palju on SEIYAN (SEIYAN) tänapäeval väärt?
Reaalajas SEIYAN hind USD on 0.003242 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SEIYAN/USD hind?
Praegune hind SEIYAN/USD on $ 0.003242. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on SEIYAN turukapitalisatsioon?
SEIYAN turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SEIYAN ringlev varu?
SEIYAN ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SEIYAN (ATH) hind?
SEIYAN saavutab ATH hinna summas 0.01750284828290258 USD.
Mis oli kõigi aegade SEIYAN madalaim (ATL) hind?
SEIYAN nägi ATL hinda summas 0.001162262175294497 USD.
Milline on SEIYAN kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SEIYAN kauplemismaht on $ 115.67K USD.
Kas SEIYAN sel aastal kõrgemale ka suundub?
SEIYAN võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SEIYAN hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 05:22:50 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

