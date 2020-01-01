Kryptonite (SEILOR) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Kryptonite (SEILOR) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Kryptonite (SEILOR) teave Kryptonite Finance is a next-generation DeFi platform that empowers users with advanced artificial intelligence capabilities to identify actionable opportunities both on-chain and offchain. By addressing the inefficiencies present in the blockchain space, our AI agent can perform cross-chain swaps, discover DeFi pools with optimal adjusted ROI, and effectively manage collateral. Ametlik veebisait: https://www.kryptonite.finance Valge raamat: https://kryptonite-obj.s3.eu-central-1.amazonaws.com/lite/White_Paper.pdf Plokiahela Explorer: https://bscscan.com/token/0xE29142E14E52bdFBb8108076f66f49661F10EC10 Ostke SEILOR kohe!

Kryptonite (SEILOR) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Kryptonite (SEILOR) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 802.00K $ 802.00K $ 802.00K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.17111 $ 0.17111 $ 0.17111 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000610849923260623 $ 0.000610849923260623 $ 0.000610849923260623 Praegune hind: $ 0.000802 $ 0.000802 $ 0.000802 Lisateave Kryptonite (SEILOR) hinna kohta

Kryptonite (SEILOR) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Kryptonite (SEILOR) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SEILOR tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SEILOR tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SEILOR tokeni tokenoomikat, avastage SEILOR tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust SEILOR Kas olete huvitatud Kryptonite (SEILOR) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid SEILOR ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas SEILOR MEXC-ist osta!

Kryptonite (SEILOR) hinna ajalugu SEILOR hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage SEILOR hinna ajalugu kohe!

SEILOR – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SEILOR võiks suunduda? Meie SEILOR hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SEILOR tokeni hinna ennustust kohe!

