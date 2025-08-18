Kryptonite (SEILOR) reaalajas hind on $ 0.000777. Viimase 24 tunni jooksul SEILOR kaubeldud madalaim $ 0.00075 ja kõrgeim $ 0.000899 näitab aktiivset turu volatiivsust. SEILORkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.1700643999189226 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000610849923260623.
Lüliajalise tootluse osas on SEILOR muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, +0.12% 24 tunni vältel -3.72% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Kryptonite (SEILOR) – turuteave
No.4544
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 2.74K
$ 2.74K$ 2.74K
$ 777.00K
$ 777.00K$ 777.00K
0.00
0.00 0.00
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
BSC
Kryptonite praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 2.74K 24 tunnise kauplemismahuga. SEILOR ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Kryptonite (SEILOR) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Kryptonite tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.00000093
+0.12%
30 päeva
$ -0.000184
-19.15%
60 päeva
$ -0.000155
-16.64%
90 päeva
$ -0.000286
-26.91%
Kryptonite Hinnamuutus täna
Täna registreeris SEILOR muutuse $ +0.00000093 (+0.12%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Kryptonite 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000184 (-19.15%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Kryptonite 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus SEILOR $ -0.000155 (-16.64%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Kryptonite 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.000286 (-26.91%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Kryptonite (SEILOR) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Kryptonite Finance is a next-generation DeFi platform that empowers users with advanced
artificial intelligence capabilities to identify actionable opportunities both on-chain and offchain. By addressing the inefficiencies present in the blockchain space, our AI agent can perform cross-chain swaps, discover DeFi pools with optimal adjusted ROI, and effectively manage collateral.
Kryptonite hinna ennustus (USD)
Kui palju on Kryptonite (SEILOR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Kryptonite (SEILOR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Kryptonite nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Kryptonite (SEILOR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SEILOR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
