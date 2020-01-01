SEED (SEED) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi SEED (SEED) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

SEED (SEED) teave From a Telegram Miniapp with over 60M users, SEED is evolving into the top RPG in Web3 gaming, inspired by the success of games like Pokémon Go and Axie Infinity. Leveraging the power of VR, AI, and seamless messenger-based onboarding, SEED not only ensures mass accessibility but also creates an engaging and interconnected gaming universe.With the Sui Foundation’s backing, SEED is transforming from a Telegram Miniapp into the first 100M-user Web3 gaming ecosystem on the Sui blockchain. Ametlik veebisait: https://playseedgo.com/play Plokiahela Explorer: https://suiscan.xyz/ Ostke SEED kohe!

SEED (SEED) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage SEED (SEED) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 368.99K $ 368.99K $ 368.99K Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 355.82M $ 355.82M $ 355.82M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.04M $ 1.04M $ 1.04M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.2 $ 0.2 $ 0.2 Kõigi aegade madalaim: $ 0.001016197397918294 $ 0.001016197397918294 $ 0.001016197397918294 Praegune hind: $ 0.001037 $ 0.001037 $ 0.001037 Lisateave SEED (SEED) hinna kohta

SEED (SEED) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud SEED (SEED) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SEED tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SEED tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SEED tokeni tokenoomikat, avastage SEED tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust SEED Kas olete huvitatud SEED (SEED) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid SEED ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas SEED MEXC-ist osta!

SEED (SEED) hinna ajalugu SEED hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage SEED hinna ajalugu kohe!

SEED – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SEED võiks suunduda? Meie SEED hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SEED tokeni hinna ennustust kohe!

