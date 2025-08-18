Rohkem infot SEED

SEED Hinnainfo

SEED Ametlik veebisait

SEED Tokenoomika

SEED Hinnaprognoos

SEED Ajalugu

SEED – ostujuhend

SEED-usaldusraha valuutakonverter

SEED Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

SEED logo

SEED hind(SEED)

1 SEED/USD reaalajas hind:

$0.001026
$0.001026$0.001026
-0.19%1D
USD
SEED (SEED) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 00:44:28 (UTC+8)

SEED (SEED) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.001025
$ 0.001025$ 0.001025
24 h madal
$ 0.001044
$ 0.001044$ 0.001044
24 h kõrge

$ 0.001025
$ 0.001025$ 0.001025

$ 0.001044
$ 0.001044$ 0.001044

$ 0.02706459218732856
$ 0.02706459218732856$ 0.02706459218732856

$ 0.001016197397918294
$ 0.001016197397918294$ 0.001016197397918294

-0.39%

-0.19%

-1.26%

-1.26%

SEED (SEED) reaalajas hind on $ 0.001026. Viimase 24 tunni jooksul SEED kaubeldud madalaim $ 0.001025 ja kõrgeim $ 0.001044 näitab aktiivset turu volatiivsust. SEEDkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.02706459218732856 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.001016197397918294.

Lüliajalise tootluse osas on SEED muutunud -0.39% viimase tunni jooksul, -0.19% 24 tunni vältel -1.26% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

SEED (SEED) – turuteave

No.2512

$ 365.07K
$ 365.07K$ 365.07K

$ 90.27K
$ 90.27K$ 90.27K

$ 1.03M
$ 1.03M$ 1.03M

355.82M
355.82M 355.82M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

35.58%

SUI

SEED praegune turukapitalisatsioon on $ 365.07K $ 90.27K 24 tunnise kauplemismahuga. SEED ringlev varu on 355.82M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.03M.

SEED (SEED) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse SEED tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00000195-0.19%
30 päeva$ -0.000428-29.44%
60 päeva$ -0.001176-53.41%
90 päeva$ -0.002919-74.00%
SEED Hinnamuutus täna

Täna registreeris SEED muutuse $ -0.00000195 (-0.19%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

SEED 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000428 (-29.44%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

SEED 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus SEED $ -0.001176 (-53.41%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

SEED 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.002919 (-74.00%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada SEED (SEED) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe SEED hinnaajaloo lehte.

Mis on SEED (SEED)

From a Telegram Miniapp with over 60M users, SEED is evolving into the top RPG in Web3 gaming, inspired by the success of games like Pokémon Go and Axie Infinity. Leveraging the power of VR, AI, and seamless messenger-based onboarding, SEED not only ensures mass accessibility but also creates an engaging and interconnected gaming universe.With the Sui Foundation’s backing, SEED is transforming from a Telegram Miniapp into the first 100M-user Web3 gaming ecosystem on the Sui blockchain.

SEED on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie SEED investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida SEED panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse SEED kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie SEED ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

SEED hinna ennustus (USD)

Kui palju on SEED (SEED) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie SEED (SEED) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida SEED nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake SEED hinna ennustust kohe!

SEED (SEED) tokenoomika

SEED (SEED) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SEED tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

SEED (SEED) ostujuhend

Kas otsite, kuidas SEED osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust SEED osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

SEED kohalike valuutade suhtes

1 SEED(SEED)/VND
26.99919
1 SEED(SEED)/AUD
A$0.00155952
1 SEED(SEED)/GBP
0.00074898
1 SEED(SEED)/EUR
0.0008721
1 SEED(SEED)/USD
$0.001026
1 SEED(SEED)/MYR
RM0.00431946
1 SEED(SEED)/TRY
0.04185054
1 SEED(SEED)/JPY
¥0.150822
1 SEED(SEED)/ARS
ARS$1.33073226
1 SEED(SEED)/RUB
0.08178246
1 SEED(SEED)/INR
0.08978526
1 SEED(SEED)/IDR
Rp16.54838478
1 SEED(SEED)/KRW
1.42499088
1 SEED(SEED)/PHP
0.0580203
1 SEED(SEED)/EGP
￡E.0.04951476
1 SEED(SEED)/BRL
R$0.0055404
1 SEED(SEED)/CAD
C$0.00141588
1 SEED(SEED)/BDT
0.12459744
1 SEED(SEED)/NGN
1.57361724
1 SEED(SEED)/UAH
0.04228146
1 SEED(SEED)/VES
Bs0.13851
1 SEED(SEED)/CLP
$0.989064
1 SEED(SEED)/PKR
Rs0.29064528
1 SEED(SEED)/KZT
0.55548666
1 SEED(SEED)/THB
฿0.0331398
1 SEED(SEED)/TWD
NT$0.03081078
1 SEED(SEED)/AED
د.إ0.00376542
1 SEED(SEED)/CHF
Fr0.0008208
1 SEED(SEED)/HKD
HK$0.00802332
1 SEED(SEED)/AMD
֏0.39219876
1 SEED(SEED)/MAD
.د.م0.00922374
1 SEED(SEED)/MXN
$0.01936062
1 SEED(SEED)/PLN
0.00373464
1 SEED(SEED)/RON
лв0.00443232
1 SEED(SEED)/SEK
kr0.0097983
1 SEED(SEED)/BGN
лв0.00171342
1 SEED(SEED)/HUF
Ft0.3463776
1 SEED(SEED)/CZK
0.0214434
1 SEED(SEED)/KWD
د.ك0.00031293
1 SEED(SEED)/ILS
0.00345762
1 SEED(SEED)/NOK
kr0.01045494
1 SEED(SEED)/NZD
$0.00172368

SEED ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest SEED võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse SEED ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse SEED kohta

Kui palju on SEED (SEED) tänapäeval väärt?
Reaalajas SEED hind USD on 0.001026 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SEED/USD hind?
Praegune hind SEED/USD on $ 0.001026. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on SEED turukapitalisatsioon?
SEED turukapitalisatsioon on $ 365.07K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SEED ringlev varu?
SEED ringlev varu on 355.82M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SEED (ATH) hind?
SEED saavutab ATH hinna summas 0.02706459218732856 USD.
Mis oli kõigi aegade SEED madalaim (ATL) hind?
SEED nägi ATL hinda summas 0.001016197397918294 USD.
Milline on SEED kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SEED kauplemismaht on $ 90.27K USD.
Kas SEED sel aastal kõrgemale ka suundub?
SEED võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SEED hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 00:44:28 (UTC+8)

SEED (SEED) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

SEED/USD kalkulaator

Summa

SEED
SEED
USD
USD

1 SEED = 0.001026 USD

Kauplemine: SEED

SEEDUSDT
$0.001026
$0.001026$0.001026
-0.38%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu