SEED (SEED) reaalajas hind on $ 0.001026. Viimase 24 tunni jooksul SEED kaubeldud madalaim $ 0.001025 ja kõrgeim $ 0.001044 näitab aktiivset turu volatiivsust. SEEDkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.02706459218732856 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.001016197397918294.
Lüliajalise tootluse osas on SEED muutunud -0.39% viimase tunni jooksul, -0.19% 24 tunni vältel -1.26% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
SEED (SEED) – turuteave
No.2512
$ 365.07K
$ 365.07K
$ 90.27K
$ 90.27K
$ 1.03M
$ 1.03M
355.82M
355.82M
1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000
35.58%
SUI
SEED praegune turukapitalisatsioon on $ 365.07K$ 90.27K 24 tunnise kauplemismahuga. SEED ringlev varu on 355.82M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.03M.
SEED (SEED) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse SEED tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.00000195
-0.19%
30 päeva
$ -0.000428
-29.44%
60 päeva
$ -0.001176
-53.41%
90 päeva
$ -0.002919
-74.00%
SEED Hinnamuutus täna
Täna registreeris SEED muutuse $ -0.00000195 (-0.19%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
SEED 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000428 (-29.44%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
SEED 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus SEED $ -0.001176 (-53.41%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
SEED 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.002919 (-74.00%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada SEED (SEED) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
From a Telegram Miniapp with over 60M users, SEED is evolving into the top RPG in Web3 gaming, inspired by the success of games like Pokémon Go and Axie Infinity. Leveraging the power of VR, AI, and seamless messenger-based onboarding, SEED not only ensures mass accessibility but also creates an engaging and interconnected gaming universe.With the Sui Foundation’s backing, SEED is transforming from a Telegram Miniapp into the first 100M-user Web3 gaming ecosystem on the Sui blockchain.
SEED on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie SEED investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida SEED panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse SEED kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie SEED ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
SEED hinna ennustus (USD)
Kui palju on SEED (SEED) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie SEED (SEED) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida SEED nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
SEED (SEED) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SEED tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
SEED (SEED) ostujuhend
Kas otsite, kuidas SEED osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust SEED osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.