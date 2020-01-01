Securist (SECU) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Securist (SECU) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Securist (SECU) teave SECU is the native utility token of the SECURIST platform. It is rewarded to companies and consultants using the SECURIST platform as an incentive for active contributions and is used as a currency to access information security services and the ATHENA ISMS solution at competitive prices. SECU is continuously expanding to enhance the information security of both individuals and organizations. Ametlik veebisait: http://securistoken.info Valge raamat: https://securist.gitbook.io/securist Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/5rif6UEnBRr1UDHGRzvJiALU4ChBaqpdHEcX1wpevH3v Ostke SECU kohe!

Securist (SECU) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Securist (SECU) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: -- -- -- Koguvaru: $ 90.00M $ 90.00M $ 90.00M Ringlev varu: -- -- -- FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 121.14K $ 121.14K $ 121.14K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.0266 $ 0.0266 $ 0.0266 Kõigi aegade madalaim: -- -- -- Praegune hind: $ 0.001346 $ 0.001346 $ 0.001346 Lisateave Securist (SECU) hinna kohta

Securist (SECU) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Securist (SECU) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SECU tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SECU tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SECU tokeni tokenoomikat, avastage SECU tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust SECU Kas olete huvitatud Securist (SECU) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid SECU ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas SECU MEXC-ist osta!

Securist (SECU) hinna ajalugu SECU hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage SECU hinna ajalugu kohe!

SECU – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SECU võiks suunduda? Meie SECU hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SECU tokeni hinna ennustust kohe!

