Securist (SECU) reaalajas hind on $ 0.00137. Viimase 24 tunni jooksul SECU kaubeldud madalaim $ 0.001316 ja kõrgeim $ 0.001371 näitab aktiivset turu volatiivsust. SECUkõigi aegade kõrgeim hind on -- ja kõigi aegade madalaim hind on --.
Lüliajalise tootluse osas on SECU muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, +0.58% 24 tunni vältel +3.94% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Securist (SECU) – turuteave
$ 39.58K
$ 39.58K
$ 123.30K
$ 123.30K
90,000,000
90,000,000
SOL
Securist praegune turukapitalisatsioon on --$ 39.58K 24 tunnise kauplemismahuga. SECU ringlev varu on --, mille koguvaru on 90000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Securist (SECU) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Securist tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.0000079
+0.58%
30 päeva
$ -0.000032
-2.29%
60 päeva
$ -0.000081
-5.59%
90 päeva
$ -0.001386
-50.30%
Securist Hinnamuutus täna
Täna registreeris SECU muutuse $ +0.0000079 (+0.58%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Securist 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000032 (-2.29%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Securist 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus SECU $ -0.000081 (-5.59%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Securist 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.001386 (-50.30%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Securist (SECU) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
SECU is the native utility token of the SECURIST platform. It is rewarded to companies and consultants using the SECURIST platform as an incentive for active contributions and is used as a currency to access information security services and the ATHENA ISMS solution at competitive prices. SECU is continuously expanding to enhance the information security of both individuals and organizations.
Securist on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida SECU panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Securist ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Securist hinna ennustus (USD)
Kui palju on Securist (SECU) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Securist (SECU) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Securist nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Securist (SECU) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SECU tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Securist (SECU) ostujuhend
Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Securist osta.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.