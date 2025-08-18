Rohkem infot SECU

SECU Hinnainfo

SECU Valge raamat

SECU Ametlik veebisait

SECU Tokenoomika

SECU Hinnaprognoos

SECU Ajalugu

SECU – ostujuhend

SECU-usaldusraha valuutakonverter

SECU Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Securist logo

Securist hind(SECU)

1 SECU/USD reaalajas hind:

$0.00137
$0.00137$0.00137
+0.58%1D
USD
Securist (SECU) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 03:03:40 (UTC+8)

Securist (SECU) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.001316
$ 0.001316$ 0.001316
24 h madal
$ 0.001371
$ 0.001371$ 0.001371
24 h kõrge

$ 0.001316
$ 0.001316$ 0.001316

$ 0.001371
$ 0.001371$ 0.001371

--
----

--
----

0.00%

+0.58%

+3.94%

+3.94%

Securist (SECU) reaalajas hind on $ 0.00137. Viimase 24 tunni jooksul SECU kaubeldud madalaim $ 0.001316 ja kõrgeim $ 0.001371 näitab aktiivset turu volatiivsust. SECUkõigi aegade kõrgeim hind on -- ja kõigi aegade madalaim hind on --.

Lüliajalise tootluse osas on SECU muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, +0.58% 24 tunni vältel +3.94% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Securist (SECU) – turuteave

--
----

$ 39.58K
$ 39.58K$ 39.58K

$ 123.30K
$ 123.30K$ 123.30K

--
----

90,000,000
90,000,000 90,000,000

SOL

Securist praegune turukapitalisatsioon on -- $ 39.58K 24 tunnise kauplemismahuga. SECU ringlev varu on --, mille koguvaru on 90000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Securist (SECU) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Securist tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.0000079+0.58%
30 päeva$ -0.000032-2.29%
60 päeva$ -0.000081-5.59%
90 päeva$ -0.001386-50.30%
Securist Hinnamuutus täna

Täna registreeris SECU muutuse $ +0.0000079 (+0.58%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Securist 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000032 (-2.29%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Securist 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus SECU $ -0.000081 (-5.59%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Securist 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.001386 (-50.30%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Securist (SECU) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Securist hinnaajaloo lehte.

Mis on Securist (SECU)

SECU is the native utility token of the SECURIST platform. It is rewarded to companies and consultants using the SECURIST platform as an incentive for active contributions and is used as a currency to access information security services and the ATHENA ISMS solution at competitive prices. SECU is continuously expanding to enhance the information security of both individuals and organizations.

Securist on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Securist investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida SECU panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Securist kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Securist ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Securist hinna ennustus (USD)

Kui palju on Securist (SECU) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Securist (SECU) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Securist nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Securist hinna ennustust kohe!

Securist (SECU) tokenoomika

Securist (SECU) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SECU tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Securist (SECU) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Securist osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Securist osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

SECU kohalike valuutade suhtes

1 Securist(SECU)/VND
36.05155
1 Securist(SECU)/AUD
A$0.0020824
1 Securist(SECU)/GBP
0.0010001
1 Securist(SECU)/EUR
0.0011645
1 Securist(SECU)/USD
$0.00137
1 Securist(SECU)/MYR
RM0.0057677
1 Securist(SECU)/TRY
0.0558823
1 Securist(SECU)/JPY
¥0.20139
1 Securist(SECU)/ARS
ARS$1.7769037
1 Securist(SECU)/RUB
0.1092027
1 Securist(SECU)/INR
0.1198887
1 Securist(SECU)/IDR
Rp22.0967711
1 Securist(SECU)/KRW
1.9027656
1 Securist(SECU)/PHP
0.0774735
1 Securist(SECU)/EGP
￡E.0.0661162
1 Securist(SECU)/BRL
R$0.007398
1 Securist(SECU)/CAD
C$0.0018906
1 Securist(SECU)/BDT
0.1663728
1 Securist(SECU)/NGN
2.1012238
1 Securist(SECU)/UAH
0.0564577
1 Securist(SECU)/VES
Bs0.18495
1 Securist(SECU)/CLP
$1.32068
1 Securist(SECU)/PKR
Rs0.3880936
1 Securist(SECU)/KZT
0.7417317
1 Securist(SECU)/THB
฿0.0443743
1 Securist(SECU)/TWD
NT$0.0411411
1 Securist(SECU)/AED
د.إ0.0050279
1 Securist(SECU)/CHF
Fr0.001096
1 Securist(SECU)/HKD
HK$0.0107134
1 Securist(SECU)/AMD
֏0.5236962
1 Securist(SECU)/MAD
.د.م0.0123163
1 Securist(SECU)/MXN
$0.0258519
1 Securist(SECU)/PLN
0.0049868
1 Securist(SECU)/RON
лв0.0059184
1 Securist(SECU)/SEK
kr0.0130835
1 Securist(SECU)/BGN
лв0.0022879
1 Securist(SECU)/HUF
Ft0.462512
1 Securist(SECU)/CZK
0.028633
1 Securist(SECU)/KWD
د.ك0.00041785
1 Securist(SECU)/ILS
0.0046169
1 Securist(SECU)/NOK
kr0.0139603
1 Securist(SECU)/NZD
$0.0023016

Securist ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Securist võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Securist ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Securist kohta

Kui palju on Securist (SECU) tänapäeval väärt?
Reaalajas SECU hind USD on 0.00137 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SECU/USD hind?
Praegune hind SECU/USD on $ 0.00137. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Securist turukapitalisatsioon?
SECU turukapitalisatsioon on -- USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SECU ringlev varu?
SECU ringlev varu on -- USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SECU (ATH) hind?
SECU saavutab ATH hinna summas -- USD.
Mis oli kõigi aegade SECU madalaim (ATL) hind?
SECU nägi ATL hinda summas -- USD.
Milline on SECU kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SECU kauplemismaht on $ 39.58K USD.
Kas SECU sel aastal kõrgemale ka suundub?
SECU võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SECU hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 03:03:40 (UTC+8)

Securist (SECU) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

SECU/USD kalkulaator

Summa

SECU
SECU
USD
USD

1 SECU = 0.00137 USD

Kauplemine: SECU

SECUUSDT
$0.00137
$0.00137$0.00137
+0.58%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu