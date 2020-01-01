MetaDOS (SECOND) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi MetaDOS (SECOND) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

MetaDOS (SECOND) teave MetaDOS is the next-gen Free-to-Play-to-Own Battle Royale game on PC and Mobile using TIME-as-Currency concept with Esports focused. Ametlik veebisait: https://metados.com Valge raamat: https://wiki.metados.com/ Plokiahela Explorer: https://snowtrace.io/address/0x7979871595b80433183950Ab6c6457752B585805 Ostke SECOND kohe!

MetaDOS (SECOND) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage MetaDOS (SECOND) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 24.88K $ 24.88K $ 24.88K Koguvaru: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Ringlev varu: $ 3.27B $ 3.27B $ 3.27B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 76.00K $ 76.00K $ 76.00K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.015 $ 0.015 $ 0.015 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000007183793946001 $ 0.000007183793946001 $ 0.000007183793946001 Praegune hind: $ 0.0000076 $ 0.0000076 $ 0.0000076 Lisateave MetaDOS (SECOND) hinna kohta

MetaDOS (SECOND) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud MetaDOS (SECOND) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SECOND tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SECOND tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SECOND tokeni tokenoomikat, avastage SECOND tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust SECOND Kas olete huvitatud MetaDOS (SECOND) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid SECOND ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas SECOND MEXC-ist osta!

MetaDOS (SECOND) hinna ajalugu SECOND hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage SECOND hinna ajalugu kohe!

SECOND – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SECOND võiks suunduda? Meie SECOND hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SECOND tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!