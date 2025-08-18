Rohkem infot SECOND

MetaDOS hind(SECOND)

1 SECOND/USD reaalajas hind:

$0.0000079
$0.0000079$0.0000079
0.00%1D
USD
MetaDOS (SECOND) reaalajas hinnagraafik
MetaDOS (SECOND) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0000076
$ 0.0000076$ 0.0000076
24 h madal
$ 0.0000084
$ 0.0000084$ 0.0000084
24 h kõrge

$ 0.0000076
$ 0.0000076$ 0.0000076

$ 0.0000084
$ 0.0000084$ 0.0000084

$ 0.011276515506308746
$ 0.011276515506308746$ 0.011276515506308746

$ 0.000007183793946001
$ 0.000007183793946001$ 0.000007183793946001

+1.26%

0.00%

-12.09%

-12.09%

MetaDOS (SECOND) reaalajas hind on $ 0.000008. Viimase 24 tunni jooksul SECOND kaubeldud madalaim $ 0.0000076 ja kõrgeim $ 0.0000084 näitab aktiivset turu volatiivsust. SECONDkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.011276515506308746 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000007183793946001.

Lüliajalise tootluse osas on SECOND muutunud +1.26% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel -12.09% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

MetaDOS (SECOND) – turuteave

No.3142

$ 25.10K
$ 25.10K$ 25.10K

$ 30.25K
$ 30.25K$ 30.25K

$ 80.00K
$ 80.00K$ 80.00K

3.14B
3.14B 3.14B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

31.37%

AVAX_CCHAIN

MetaDOS praegune turukapitalisatsioon on $ 25.10K $ 30.25K 24 tunnise kauplemismahuga. SECOND ringlev varu on 3.14B, mille koguvaru on 10000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 80.00K.

MetaDOS (SECOND) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse MetaDOS tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 00.00%
30 päeva$ -0.0000135-62.80%
60 päeva$ -0.0000488-85.92%
90 päeva$ -0.0000944-92.19%
MetaDOS Hinnamuutus täna

Täna registreeris SECOND muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

MetaDOS 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0000135 (-62.80%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

MetaDOS 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus SECOND $ -0.0000488 (-85.92%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

MetaDOS 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0000944 (-92.19%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada MetaDOS (SECOND) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe MetaDOS hinnaajaloo lehte.

Mis on MetaDOS (SECOND)

MetaDOS is the next-gen Free-to-Play-to-Own Battle Royale game on PC and Mobile using TIME-as-Currency concept with Esports focused.

MetaDOS on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie MetaDOS investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

- Kontrollida SECOND panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse MetaDOS kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie MetaDOS ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

MetaDOS hinna ennustus (USD)

Kui palju on MetaDOS (SECOND) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie MetaDOS (SECOND) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida MetaDOS nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake MetaDOS hinna ennustust kohe!

MetaDOS (SECOND) tokenoomika

MetaDOS (SECOND) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SECOND tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

MetaDOS (SECOND) ostujuhend

Kas otsite, kuidas MetaDOS osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust MetaDOS osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

SECOND kohalike valuutade suhtes

1 MetaDOS(SECOND)/VND
0.21052
1 MetaDOS(SECOND)/AUD
A$0.00001224
1 MetaDOS(SECOND)/GBP
0.00000584
1 MetaDOS(SECOND)/EUR
0.0000068
1 MetaDOS(SECOND)/USD
$0.000008
1 MetaDOS(SECOND)/MYR
RM0.00003368
1 MetaDOS(SECOND)/TRY
0.0003268
1 MetaDOS(SECOND)/JPY
¥0.001176
1 MetaDOS(SECOND)/ARS
ARS$0.01036264
1 MetaDOS(SECOND)/RUB
0.00063712
1 MetaDOS(SECOND)/INR
0.00070008
1 MetaDOS(SECOND)/IDR
Rp0.12903224
1 MetaDOS(SECOND)/KRW
0.01111104
1 MetaDOS(SECOND)/PHP
0.0004524
1 MetaDOS(SECOND)/EGP
￡E.0.00038568
1 MetaDOS(SECOND)/BRL
R$0.0000432
1 MetaDOS(SECOND)/CAD
C$0.00001104
1 MetaDOS(SECOND)/BDT
0.00097152
1 MetaDOS(SECOND)/NGN
0.01226992
1 MetaDOS(SECOND)/UAH
0.00032968
1 MetaDOS(SECOND)/VES
Bs0.00108
1 MetaDOS(SECOND)/CLP
$0.007712
1 MetaDOS(SECOND)/PKR
Rs0.00226624
1 MetaDOS(SECOND)/KZT
0.00433128
1 MetaDOS(SECOND)/THB
฿0.00025888
1 MetaDOS(SECOND)/TWD
NT$0.00024024
1 MetaDOS(SECOND)/AED
د.إ0.00002936
1 MetaDOS(SECOND)/CHF
Fr0.0000064
1 MetaDOS(SECOND)/HKD
HK$0.00006256
1 MetaDOS(SECOND)/AMD
֏0.00305808
1 MetaDOS(SECOND)/MAD
.د.م0.00007192
1 MetaDOS(SECOND)/MXN
$0.00014984
1 MetaDOS(SECOND)/PLN
0.00002904
1 MetaDOS(SECOND)/RON
лв0.00003456
1 MetaDOS(SECOND)/SEK
kr0.00007624
1 MetaDOS(SECOND)/BGN
лв0.00001336
1 MetaDOS(SECOND)/HUF
Ft0.00269904
1 MetaDOS(SECOND)/CZK
0.00016728
1 MetaDOS(SECOND)/KWD
د.ك0.00000244
1 MetaDOS(SECOND)/ILS
0.00002696
1 MetaDOS(SECOND)/NOK
kr0.00008128
1 MetaDOS(SECOND)/NZD
$0.00001344

MetaDOS ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest MetaDOS võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse MetaDOS ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse MetaDOS kohta

Kui palju on MetaDOS (SECOND) tänapäeval väärt?
Reaalajas SECOND hind USD on 0.000008 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SECOND/USD hind?
Praegune hind SECOND/USD on $ 0.000008. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on MetaDOS turukapitalisatsioon?
SECOND turukapitalisatsioon on $ 25.10K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SECOND ringlev varu?
SECOND ringlev varu on 3.14B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SECOND (ATH) hind?
SECOND saavutab ATH hinna summas 0.011276515506308746 USD.
Mis oli kõigi aegade SECOND madalaim (ATL) hind?
SECOND nägi ATL hinda summas 0.000007183793946001 USD.
Milline on SECOND kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SECOND kauplemismaht on $ 30.25K USD.
Kas SECOND sel aastal kõrgemale ka suundub?
SECOND võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SECOND hinna ennustust.
MetaDOS (SECOND) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
SECOND/USD kalkulaator

Summa

SECOND
SECOND
USD
USD

1 SECOND = 0.000008 USD

Kauplemine: SECOND

SECONDUSDT
$0.0000079
$0.0000079$0.0000079
0.00%

