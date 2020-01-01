Seamless (SEAM) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Seamless (SEAM) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Seamless (SEAM) teave Seamless Protocol is the first decentralized, native lending and borrowing protocol on Base. Seamless lays the foundation for modern DeFi, focusing on lower-collateral borrowing and a better user experience to inspire the masses. Ametlik veebisait: https://www.seamlessprotocol.com/ Valge raamat: https://docs.seamlessprotocol.com/ Plokiahela Explorer: https://basescan.org/token/0x1C7a460413dD4e964f96D8dFC56E7223cE88CD85 Ostke SEAM kohe!

Seamless (SEAM) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Seamless (SEAM) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 39.92M $ 39.92M $ 39.92M Kõigi aegade kõrgeim: $ 19.467 $ 19.467 $ 19.467 Kõigi aegade madalaim: $ 0.34511235895459 $ 0.34511235895459 $ 0.34511235895459 Praegune hind: $ 0.3992 $ 0.3992 $ 0.3992 Lisateave Seamless (SEAM) hinna kohta

Seamless (SEAM) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Seamless (SEAM) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SEAM tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SEAM tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SEAM tokeni tokenoomikat, avastage SEAM tokeni reaalajas hinda!

