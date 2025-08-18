Rohkem infot SEAM

Seamless hind(SEAM)

1 SEAM/USD reaalajas hind:

$0.416
+0.67%1D
USD
Seamless (SEAM) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 01:53:14 (UTC+8)

Seamless (SEAM) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.4058
24 h madal
$ 0.4242
24 h kõrge

$ 0.4058
$ 0.4242
$ 15.610653104731774
$ 0.34511235895459
-0.08%

+0.67%

+1.73%

+1.73%

Seamless (SEAM) reaalajas hind on $ 0.416. Viimase 24 tunni jooksul SEAM kaubeldud madalaim $ 0.4058 ja kõrgeim $ 0.4242 näitab aktiivset turu volatiivsust. SEAMkõigi aegade kõrgeim hind on $ 15.610653104731774 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.34511235895459.

Lüliajalise tootluse osas on SEAM muutunud -0.08% viimase tunni jooksul, +0.67% 24 tunni vältel +1.73% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Seamless (SEAM) – turuteave

No.3757

$ 0.00
$ 99.58K
$ 41.60M
0.00
100,000,000
100,000,000
0.00%

ETH

Seamless praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 99.58K 24 tunnise kauplemismahuga. SEAM ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 100000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 41.60M.

Seamless (SEAM) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Seamless tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.002769+0.67%
30 päeva$ +0.0325+8.47%
60 päeva$ +0.029+7.49%
90 päeva$ -0.0918-18.08%
Seamless Hinnamuutus täna

Täna registreeris SEAM muutuse $ +0.002769 (+0.67%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Seamless 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0325 (+8.47%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Seamless 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus SEAM $ +0.029 (+7.49%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Seamless 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0918 (-18.08%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Seamless (SEAM) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Seamless hinnaajaloo lehte.

Mis on Seamless (SEAM)

Seamless Protocol is the first decentralized, native lending and borrowing protocol on Base. Seamless lays the foundation for modern DeFi, focusing on lower-collateral borrowing and a better user experience to inspire the masses.

Seamless on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Seamless investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida SEAM panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Seamless kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Seamless ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Seamless hinna ennustus (USD)

Kui palju on Seamless (SEAM) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Seamless (SEAM) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Seamless nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Seamless hinna ennustust kohe!

Seamless (SEAM) tokenoomika

Seamless (SEAM) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SEAM tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Seamless (SEAM) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Seamless osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Seamless osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

SEAM kohalike valuutade suhtes

1 Seamless(SEAM)/VND
10,947.04
1 Seamless(SEAM)/AUD
A$0.63232
1 Seamless(SEAM)/GBP
0.30368
1 Seamless(SEAM)/EUR
0.3536
1 Seamless(SEAM)/USD
$0.416
1 Seamless(SEAM)/MYR
RM1.75136
1 Seamless(SEAM)/TRY
16.96864
1 Seamless(SEAM)/JPY
¥61.152
1 Seamless(SEAM)/ARS
ARS$539.55616
1 Seamless(SEAM)/RUB
33.15936
1 Seamless(SEAM)/INR
36.40416
1 Seamless(SEAM)/IDR
Rp6,709.67648
1 Seamless(SEAM)/KRW
577.77408
1 Seamless(SEAM)/PHP
23.5248
1 Seamless(SEAM)/EGP
￡E.20.07616
1 Seamless(SEAM)/BRL
R$2.2464
1 Seamless(SEAM)/CAD
C$0.57408
1 Seamless(SEAM)/BDT
50.51904
1 Seamless(SEAM)/NGN
638.03584
1 Seamless(SEAM)/UAH
17.14336
1 Seamless(SEAM)/VES
Bs56.16
1 Seamless(SEAM)/CLP
$401.024
1 Seamless(SEAM)/PKR
Rs117.84448
1 Seamless(SEAM)/KZT
225.22656
1 Seamless(SEAM)/THB
฿13.4368
1 Seamless(SEAM)/TWD
NT$12.49248
1 Seamless(SEAM)/AED
د.إ1.52672
1 Seamless(SEAM)/CHF
Fr0.3328
1 Seamless(SEAM)/HKD
HK$3.25312
1 Seamless(SEAM)/AMD
֏159.02016
1 Seamless(SEAM)/MAD
.د.م3.73984
1 Seamless(SEAM)/MXN
$7.84992
1 Seamless(SEAM)/PLN
1.51424
1 Seamless(SEAM)/RON
лв1.79712
1 Seamless(SEAM)/SEK
kr3.9728
1 Seamless(SEAM)/BGN
лв0.69472
1 Seamless(SEAM)/HUF
Ft140.4416
1 Seamless(SEAM)/CZK
8.6944
1 Seamless(SEAM)/KWD
د.ك0.12688
1 Seamless(SEAM)/ILS
1.40192
1 Seamless(SEAM)/NOK
kr4.23904
1 Seamless(SEAM)/NZD
$0.69888

Seamless ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Seamless võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Seamless ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Seamless kohta

Kui palju on Seamless (SEAM) tänapäeval väärt?
Reaalajas SEAM hind USD on 0.416 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SEAM/USD hind?
Praegune hind SEAM/USD on $ 0.416. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Seamless turukapitalisatsioon?
SEAM turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SEAM ringlev varu?
SEAM ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SEAM (ATH) hind?
SEAM saavutab ATH hinna summas 15.610653104731774 USD.
Mis oli kõigi aegade SEAM madalaim (ATL) hind?
SEAM nägi ATL hinda summas 0.34511235895459 USD.
Milline on SEAM kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SEAM kauplemismaht on $ 99.58K USD.
Kas SEAM sel aastal kõrgemale ka suundub?
SEAM võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SEAM hinna ennustust.
Seamless (SEAM) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

