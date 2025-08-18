Rohkem infot SDN

Shiden logo

Shiden hind(SDN)

1 SDN/USD reaalajas hind:

$0.04995
0.00%1D
USD
Shiden (SDN) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 01:53:07 (UTC+8)

Shiden (SDN) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.04671
24 h madal
$ 0.05023
24 h kõrge

$ 0.04671
$ 0.05023
$ 8.41158871
$ 0.035032567953840604
Shiden (SDN) reaalajas hind on $ 0.04995. Viimase 24 tunni jooksul SDN kaubeldud madalaim $ 0.04671 ja kõrgeim $ 0.05023 näitab aktiivset turu volatiivsust. SDN kõigi aegade kõrgeim hind on $ 8.41158871 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.035032567953840604.

Lüliajalise tootluse osas on SDN muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel +22.39% viimase 7 päeva jooksul.

Shiden (SDN) – turuteave

No.1637

$ 3.35M
$ 1.10K
$ 4.33M
67.05M
86,782,219.95066516
SDN

Shiden praegune turukapitalisatsioon on $ 3.35M $ 1.10K 24 tunnise kauplemismahuga. SDN ringlev varu on 67.05M, mille koguvaru on 86782219.95066516.

Shiden (SDN) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Shiden tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 00.00%
30 päeva$ -0.0062-11.05%
60 päeva$ -0.0055-9.92%
90 päeva$ -0.01017-16.92%
Shiden Hinnamuutus täna

Täna registreeris SDN muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Shiden 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0062 (-11.05%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Shiden 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus SDN $ -0.0055 (-9.92%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Shiden 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.01017 (-16.92%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Shiden (SDN) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Shiden hinnaajaloo lehte.

Mis on Shiden (SDN)

Shiden Network is a canary network that acts as an R&D chain of Plasm Network. PLM token holders can claim SDN tokens, the native token of Shiden Network, at a 1:1 ratio.

Shiden on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Shiden investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida SDN panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Shiden kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Shiden ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Shiden hinna ennustus (USD)

Kui palju on Shiden (SDN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Shiden (SDN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Shiden nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Shiden hinna ennustust kohe!

Shiden (SDN) tokenoomika

Shiden (SDN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SDN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Shiden (SDN) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Shiden osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Shiden osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

SDN kohalike valuutade suhtes

Shiden ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Shiden võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse Shiden ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Shiden kohta

Kui palju on Shiden (SDN) tänapäeval väärt?
Reaalajas SDN hind USD on 0.04995 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SDN/USD hind?
Praegune hind SDN/USD on $ 0.04995. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Shiden turukapitalisatsioon?
SDN turukapitalisatsioon on $ 3.35M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SDN ringlev varu?
SDN ringlev varu on 67.05M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SDN (ATH) hind?
SDN saavutab ATH hinna summas 8.41158871 USD.
Mis oli kõigi aegade SDN madalaim (ATL) hind?
SDN nägi ATL hinda summas 0.035032567953840604 USD.
Milline on SDN kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SDN kauplemismaht on $ 1.10K USD.
Kas SDN sel aastal kõrgemale ka suundub?
SDN võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SDN hinna ennustust.
Shiden (SDN) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

