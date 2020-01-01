Shieldeum (SDM) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Shieldeum (SDM) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Shieldeum (SDM) teave Secure Computing Power for 440 million Crypto Users by AI Powered Decentralized Physical Infrastructure network. Ametlik veebisait: https://shieldeum.net/ Valge raamat: https://docs.shieldeum.net/ Plokiahela Explorer: https://bscscan.com/token/0x516f8a1fB458EBdcFd0F544fF85c69C1c0Ebc31d Ostke SDM kohe!

Shieldeum (SDM) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Shieldeum (SDM) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.24M $ 1.24M $ 1.24M Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 286.53M $ 286.53M $ 286.53M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 4.32M $ 4.32M $ 4.32M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.245913 $ 0.245913 $ 0.245913 Kõigi aegade madalaim: $ 0.004300689513179455 $ 0.004300689513179455 $ 0.004300689513179455 Praegune hind: $ 0.004323 $ 0.004323 $ 0.004323 Lisateave Shieldeum (SDM) hinna kohta

Shieldeum (SDM) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Shieldeum (SDM) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SDM tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SDM tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SDM tokeni tokenoomikat, avastage SDM tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust SDM Kas olete huvitatud Shieldeum (SDM) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid SDM ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas SDM MEXC-ist osta!

Shieldeum (SDM) hinna ajalugu SDM hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage SDM hinna ajalugu kohe!

SDM – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SDM võiks suunduda? Meie SDM hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SDM tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!