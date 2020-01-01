Stader (SD) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Stader (SD) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Stader (SD) teave Stader is a prominent non-custodial multi-chain liquid staking platform that simplifies the discovery & utilization of liquid staking solutions across various Proof-of-Stake blockchains. Ametlik veebisait: https://staderlabs.com/ Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x30D20208d987713f46DFD34EF128Bb16C404D10f Ostke SD kohe!

Stader (SD) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Stader (SD) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 37.72M $ 37.72M $ 37.72M Koguvaru: $ 120.00M $ 120.00M $ 120.00M Ringlev varu: $ 53.28M $ 53.28M $ 53.28M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 84.95M $ 84.95M $ 84.95M Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.9186 $ 1.9186 $ 1.9186 Kõigi aegade madalaim: $ 0.2375986202937185 $ 0.2375986202937185 $ 0.2375986202937185 Praegune hind: $ 0.7079 $ 0.7079 $ 0.7079 Lisateave Stader (SD) hinna kohta

Stader (SD) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Stader (SD) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SD tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SD tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SD tokeni tokenoomikat, avastage SD tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust SD Kas olete huvitatud Stader (SD) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid SD ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas SD MEXC-ist osta!

Stader (SD) hinna ajalugu SD hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage SD hinna ajalugu kohe!

SD – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SD võiks suunduda? Meie SD hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SD tokeni hinna ennustust kohe!

