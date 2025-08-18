Stader (SD) reaalajas hind on $ 0.7634. Viimase 24 tunni jooksul SD kaubeldud madalaim $ 0.7315 ja kõrgeim $ 0.851 näitab aktiivset turu volatiivsust. SDkõigi aegade kõrgeim hind on $ 9.392008992707279 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.2375986202937185.
Lüliajalise tootluse osas on SD muutunud -3.07% viimase tunni jooksul, +3.31% 24 tunni vältel -6.19% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Stader (SD) – turuteave
No.667
$ 40.68M
$ 80.08K
$ 91.61M
53.28M
120,000,000
120,000,000
44.40%
ETH
Stader praegune turukapitalisatsioon on $ 40.68M$ 80.08K 24 tunnise kauplemismahuga. SD ringlev varu on 53.28M, mille koguvaru on 120000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 91.61M.
Stader (SD) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Stader tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.024459
+3.31%
30 päeva
$ +0.272
+55.35%
60 päeva
$ +0.3345
+77.99%
90 päeva
$ +0.2959
+63.29%
Stader Hinnamuutus täna
Täna registreeris SD muutuse $ +0.024459 (+3.31%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Stader 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.272 (+55.35%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Stader 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus SD $ +0.3345 (+77.99%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Stader 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.2959 (+63.29%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Stader (SD) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Stader is a prominent non-custodial multi-chain liquid staking platform that simplifies the discovery & utilization of liquid staking solutions across various Proof-of-Stake blockchains.
Stader on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Stader investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida SD panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Stader kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Stader ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Stader hinna ennustus (USD)
Kui palju on Stader (SD) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Stader (SD) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Stader nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Stader (SD) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SD tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Stader (SD) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Stader osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Stader osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
