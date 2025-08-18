Rohkem infot SD

Stader hind(SD)

1 SD/USD reaalajas hind:

$0.7634
$0.7634$0.7634
+3.31%1D
USD
Stader (SD) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 01:52:53 (UTC+8)

Stader (SD) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.7315
$ 0.7315$ 0.7315
24 h madal
$ 0.851
$ 0.851$ 0.851
24 h kõrge

$ 0.7315
$ 0.7315$ 0.7315

$ 0.851
$ 0.851$ 0.851

$ 9.392008992707279
$ 9.392008992707279$ 9.392008992707279

$ 0.2375986202937185
$ 0.2375986202937185$ 0.2375986202937185

-3.07%

+3.31%

-6.19%

-6.19%

Stader (SD) reaalajas hind on $ 0.7634. Viimase 24 tunni jooksul SD kaubeldud madalaim $ 0.7315 ja kõrgeim $ 0.851 näitab aktiivset turu volatiivsust. SDkõigi aegade kõrgeim hind on $ 9.392008992707279 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.2375986202937185.

Lüliajalise tootluse osas on SD muutunud -3.07% viimase tunni jooksul, +3.31% 24 tunni vältel -6.19% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Stader (SD) – turuteave

No.667

$ 40.68M
$ 40.68M$ 40.68M

$ 80.08K
$ 80.08K$ 80.08K

$ 91.61M
$ 91.61M$ 91.61M

53.28M
53.28M 53.28M

120,000,000
120,000,000 120,000,000

120,000,000
120,000,000 120,000,000

44.40%

ETH

Stader praegune turukapitalisatsioon on $ 40.68M $ 80.08K 24 tunnise kauplemismahuga. SD ringlev varu on 53.28M, mille koguvaru on 120000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 91.61M.

Stader (SD) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Stader tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.024459+3.31%
30 päeva$ +0.272+55.35%
60 päeva$ +0.3345+77.99%
90 päeva$ +0.2959+63.29%
Stader Hinnamuutus täna

Täna registreeris SD muutuse $ +0.024459 (+3.31%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Stader 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.272 (+55.35%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Stader 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus SD $ +0.3345 (+77.99%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Stader 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.2959 (+63.29%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Stader (SD) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Stader hinnaajaloo lehte.

Mis on Stader (SD)

Stader is a prominent non-custodial multi-chain liquid staking platform that simplifies the discovery & utilization of liquid staking solutions across various Proof-of-Stake blockchains.

Stader on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Stader investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida SD panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Stader kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Stader ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Stader hinna ennustus (USD)

Kui palju on Stader (SD) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Stader (SD) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Stader nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Stader hinna ennustust kohe!

Stader (SD) tokenoomika

Stader (SD) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SD tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Stader (SD) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Stader osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Stader osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

SD kohalike valuutade suhtes

1 Stader(SD)/VND
20,088.871
1 Stader(SD)/AUD
A$1.160368
1 Stader(SD)/GBP
0.557282
1 Stader(SD)/EUR
0.64889
1 Stader(SD)/USD
$0.7634
1 Stader(SD)/MYR
RM3.213914
1 Stader(SD)/TRY
31.139086
1 Stader(SD)/JPY
¥112.2198
1 Stader(SD)/ARS
ARS$990.137434
1 Stader(SD)/RUB
60.850614
1 Stader(SD)/INR
66.805134
1 Stader(SD)/IDR
Rp12,312.901502
1 Stader(SD)/KRW
1,060.270992
1 Stader(SD)/PHP
43.17027
1 Stader(SD)/EGP
￡E.36.841684
1 Stader(SD)/BRL
R$4.12236
1 Stader(SD)/CAD
C$1.053492
1 Stader(SD)/BDT
92.707296
1 Stader(SD)/NGN
1,170.857116
1 Stader(SD)/UAH
31.459714
1 Stader(SD)/VES
Bs103.059
1 Stader(SD)/CLP
$735.9176
1 Stader(SD)/PKR
Rs216.255952
1 Stader(SD)/KZT
413.312394
1 Stader(SD)/THB
฿24.726526
1 Stader(SD)/TWD
NT$22.924902
1 Stader(SD)/AED
د.إ2.801678
1 Stader(SD)/CHF
Fr0.61072
1 Stader(SD)/HKD
HK$5.969788
1 Stader(SD)/AMD
֏291.817284
1 Stader(SD)/MAD
.د.م6.862966
1 Stader(SD)/MXN
$14.405358
1 Stader(SD)/PLN
2.778776
1 Stader(SD)/RON
лв3.297888
1 Stader(SD)/SEK
kr7.29047
1 Stader(SD)/BGN
лв1.274878
1 Stader(SD)/HUF
Ft257.72384
1 Stader(SD)/CZK
15.95506
1 Stader(SD)/KWD
د.ك0.232837
1 Stader(SD)/ILS
2.572658
1 Stader(SD)/NOK
kr7.779046
1 Stader(SD)/NZD
$1.282512

Stader ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Stader võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse Stader ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Stader kohta

Kui palju on Stader (SD) tänapäeval väärt?
Reaalajas SD hind USD on 0.7634 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SD/USD hind?
Praegune hind SD/USD on $ 0.7634. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Stader turukapitalisatsioon?
SD turukapitalisatsioon on $ 40.68M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SD ringlev varu?
SD ringlev varu on 53.28M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SD (ATH) hind?
SD saavutab ATH hinna summas 9.392008992707279 USD.
Mis oli kõigi aegade SD madalaim (ATL) hind?
SD nägi ATL hinda summas 0.2375986202937185 USD.
Milline on SD kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SD kauplemismaht on $ 80.08K USD.
Kas SD sel aastal kõrgemale ka suundub?
SD võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SD hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 01:52:53 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

SD/USD kalkulaator

Summa

SD
SD
USD
USD

1 SD = 0.7634 USD

Kauplemine: SD

SDUSDT
$0.7634
$0.7634$0.7634
+3.37%

