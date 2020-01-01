Script Network (SCPT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Script Network (SCPT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Script Network (SCPT) teave With television progressively turning into a cord-cutting, digital experience, Script.TV is focused on delivering a unique, industry-defining experience, using blockchain technology. Although there are multiple options to consume content globally, Script.TV is the first to bring live television to the blockchain, with on-chain rewards through NFTs, gifts, and tokens by watching content every hour. Ametlik veebisait: https://token.script.tv Valge raamat: https://documentation.script.tv Plokiahela Explorer: https://bscscan.com/token/0x0669538FcdeF9A73CD37938eBa8c79E652BB93AA Ostke SCPT kohe!

Script Network (SCPT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Script Network (SCPT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 293.56K Koguvaru: $ 1.00B Ringlev varu: $ 680.81M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 431.20K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.062 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000031903065015402 Praegune hind: $ 0.0004312 Lisateave Script Network (SCPT) hinna kohta

Script Network (SCPT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Script Network (SCPT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SCPT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SCPT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SCPT tokeni tokenoomikat, avastage SCPT tokeni reaalajas hinda!

Script Network (SCPT) hinna ajalugu SCPT hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage SCPT hinna ajalugu kohe!

SCPT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SCPT võiks suunduda? Meie SCPT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SCPT tokeni hinna ennustust kohe!

