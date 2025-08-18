Rohkem infot SCPT

Script Network (SCPT) reaalajas hinnagraafik
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 01:52:45 (UTC+8)

Script Network (SCPT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0004416
$ 0.0004416$ 0.0004416
24 h madal
$ 0.0004569
$ 0.0004569$ 0.0004569
24 h kõrge

$ 0.0004416
$ 0.0004416$ 0.0004416

$ 0.0004569
$ 0.0004569$ 0.0004569

$ 0.06028412649211071
$ 0.06028412649211071$ 0.06028412649211071

$ 0.000031903065015402
$ 0.000031903065015402$ 0.000031903065015402

+0.15%

+0.02%

-1.77%

-1.77%

Script Network (SCPT) reaalajas hind on $ 0.0004555. Viimase 24 tunni jooksul SCPT kaubeldud madalaim $ 0.0004416 ja kõrgeim $ 0.0004569 näitab aktiivset turu volatiivsust. SCPTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.06028412649211071 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000031903065015402.

Lüliajalise tootluse osas on SCPT muutunud +0.15% viimase tunni jooksul, +0.02% 24 tunni vältel -1.77% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Script Network (SCPT) – turuteave

No.2575

$ 310.11K
$ 310.11K$ 310.11K

$ 18.61K
$ 18.61K$ 18.61K

$ 455.50K
$ 455.50K$ 455.50K

680.81M
680.81M 680.81M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

68.08%

BSC

Script Network praegune turukapitalisatsioon on $ 310.11K $ 18.61K 24 tunnise kauplemismahuga. SCPT ringlev varu on 680.81M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 455.50K.

Script Network (SCPT) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Script Network tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.000000091+0.02%
30 päeva$ -0.0001265-21.74%
60 päeva$ -0.000466-50.57%
90 päeva$ -0.0003025-39.91%
Script Network Hinnamuutus täna

Täna registreeris SCPT muutuse $ +0.000000091 (+0.02%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Script Network 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0001265 (-21.74%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Script Network 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus SCPT $ -0.000466 (-50.57%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Script Network 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0003025 (-39.91%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Script Network (SCPT) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Script Network hinnaajaloo lehte.

Mis on Script Network (SCPT)

With television progressively turning into a cord-cutting, digital experience, Script.TV is focused on delivering a unique, industry-defining experience, using blockchain technology. Although there are multiple options to consume content globally, Script.TV is the first to bring live television to the blockchain, with on-chain rewards through NFTs, gifts, and tokens by watching content every hour.

Script Network on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Script Network investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida SCPT panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Script Network kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Script Network ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Script Network hinna ennustus (USD)

Kui palju on Script Network (SCPT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Script Network (SCPT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Script Network nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Script Network hinna ennustust kohe!

Script Network (SCPT) tokenoomika

Script Network (SCPT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SCPT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Script Network (SCPT) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Script Network osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Script Network osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

SCPT kohalike valuutade suhtes

1 Script Network(SCPT)/VND
11.9864825
1 Script Network(SCPT)/AUD
A$0.00069236
1 Script Network(SCPT)/GBP
0.000332515
1 Script Network(SCPT)/EUR
0.000387175
1 Script Network(SCPT)/USD
$0.0004555
1 Script Network(SCPT)/MYR
RM0.001917655
1 Script Network(SCPT)/TRY
0.018579845
1 Script Network(SCPT)/JPY
¥0.0669585
1 Script Network(SCPT)/ARS
ARS$0.590788055
1 Script Network(SCPT)/RUB
0.036307905
1 Script Network(SCPT)/INR
0.039860805
1 Script Network(SCPT)/IDR
Rp7.346773165
1 Script Network(SCPT)/KRW
0.63263484
1 Script Network(SCPT)/PHP
0.025758525
1 Script Network(SCPT)/EGP
￡E.0.02198243
1 Script Network(SCPT)/BRL
R$0.0024597
1 Script Network(SCPT)/CAD
C$0.00062859
1 Script Network(SCPT)/BDT
0.05531592
1 Script Network(SCPT)/NGN
0.69861857
1 Script Network(SCPT)/UAH
0.018771155
1 Script Network(SCPT)/VES
Bs0.0614925
1 Script Network(SCPT)/CLP
$0.439102
1 Script Network(SCPT)/PKR
Rs0.12903404
1 Script Network(SCPT)/KZT
0.246612255
1 Script Network(SCPT)/THB
฿0.014753645
1 Script Network(SCPT)/TWD
NT$0.013678665
1 Script Network(SCPT)/AED
د.إ0.001671685
1 Script Network(SCPT)/CHF
Fr0.0003644
1 Script Network(SCPT)/HKD
HK$0.00356201
1 Script Network(SCPT)/AMD
֏0.17411943
1 Script Network(SCPT)/MAD
.د.م0.004094945
1 Script Network(SCPT)/MXN
$0.008595285
1 Script Network(SCPT)/PLN
0.00165802
1 Script Network(SCPT)/RON
лв0.00196776
1 Script Network(SCPT)/SEK
kr0.004350025
1 Script Network(SCPT)/BGN
лв0.000760685
1 Script Network(SCPT)/HUF
Ft0.1537768
1 Script Network(SCPT)/CZK
0.00951995
1 Script Network(SCPT)/KWD
د.ك0.0001389275
1 Script Network(SCPT)/ILS
0.001535035
1 Script Network(SCPT)/NOK
kr0.004641545
1 Script Network(SCPT)/NZD
$0.00076524

Script Network ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Script Network võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Script Network ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Script Network kohta

Kui palju on Script Network (SCPT) tänapäeval väärt?
Reaalajas SCPT hind USD on 0.0004555 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SCPT/USD hind?
Praegune hind SCPT/USD on $ 0.0004555. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Script Network turukapitalisatsioon?
SCPT turukapitalisatsioon on $ 310.11K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SCPT ringlev varu?
SCPT ringlev varu on 680.81M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SCPT (ATH) hind?
SCPT saavutab ATH hinna summas 0.06028412649211071 USD.
Mis oli kõigi aegade SCPT madalaim (ATL) hind?
SCPT nägi ATL hinda summas 0.000031903065015402 USD.
Milline on SCPT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SCPT kauplemismaht on $ 18.61K USD.
Kas SCPT sel aastal kõrgemale ka suundub?
SCPT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SCPT hinna ennustust.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

